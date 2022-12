Un grupo de exempleados de Twitter se prepara para entablar una batalla legal contra Elon Musk por no cumplir con las indemnizaciones prometidas. De acuerdo con un reporte de Los Angeles Times, el magnate enfrentaría un bombardeo de demandas de arbitraje de los afectados por la oleada de despidos. Musk y compañía no han cumplido con sus obligaciones financieras, dejando en el limbo a miles de personas que trabajaron para la red social.

Los exempleados piden que se respeten los paquetes de indemnizaciones que se acordaron previo al cierre de la compra de Twitter. Este contenía dos meses de paga por despido, fondos para atención médica, bonificaciones por desempeño y su adquisición de acciones hasta por tres meses después del último día de trabajo. Tras el cierre de la operación, Elon Musk prometió que compensaría a los afectados con tres meses de sueldo.

El problema para Musk es que uno de los puntos del acuerdo de compra de Twitter obliga a la compañía a brindar un paquete de indemnización "no menos favorable" que el que prometieron los dueños anteriores. Aunque la mayoría de los empleados no puede entablar una demanda colectiva, tienen como alternativa presentar reclamos de arbitraje. Algunos expertos legales aseguran que Twitter será bombardeado con miles de reclamos, que se traducirán en gastos adicionales

De acuerdo con las leyes de California, Twitter debe de asumir el costo del proceso de arbitraje. Según el abogado laboral, Rafael Nendel-Flores, cada caso costaría entre 50.000 y 100.000 dólares, lo que representaría una carga financiera muy alta para la compañía. "La estrategia de presentar múltiples demandas aumentará la presión en Twitter. Solo las tarifas de arbitraje por si solas serían enormes", dijo el abogado.

Twitter deberá pagar las indemnizaciones a sus exempleados

Algunos de los afectados por los despidos mencionaron que la compañía no ha dado suficiente información sobre la indemnización y cargaron contra su nuevo dueño. “La forma en que Elon Musk ejecutó los despidos fue realmente inhumana”, dijo Amir Shevat, antiguo jefe de producto de la plataforma de desarrollo. “Estoy aquí hoy porque quiero que Twitter rinda cuentas”, dijo Helen-Sage Lee, exintegrante del equipo de integridad de cuentas.

Lisa Bloom, abogada que lidera un bufete legal en California, reveló que representa a múltiples exempleados de Twitter que fueron víctimas del hachazo de Elon Musk. La abogada mencionó que están revisando caso por caso y que cargarán contra la compañía desde múltiples frentes.

Estamos atacando a Twitter y Elon con todos los reclamos aplicables, desde impedimento promisorio hasta incumplimiento de contrato y de su acuerdo implícito, violación de la Ley WARN y violaciones de los derechos civiles. Lisa Bloom

El abogado Akiva Cohen advirtió a Elon Musk que empezará una serie de procesos legales en su contra. Cohen puso como fecha límite el 7 de diciembre para que Musk confirme que cumplirá con los paquetes de indemnización. El abogado dijo que aunque la empresa ganara en el proceso de arbitraje, el coste por los honorarios de los abogados de todos los empleados sería más alto que la misma indemnización.

Actualmente, Twitter enfrenta una demanda por violación de las leyes de trabajo. Algunos exempleados acusaron a la empresa de no cumplir con la Ley WARN (Notificación de Ajuste y Reentrenamiento de Trabajadores, por sus siglas en inglés), que establece que debe existir un aviso de 60 días antes de realizar un despido masivo. Los afectados indicaron que no solo no fueron advertidos, sino que no se notificó formalmente su despido y no recibieron indemnizaciones.