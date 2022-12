El mundo del cine para adultos siempre será un lugar peculiar para entender la cultura pop. Por lo que las listas de búsquedas en PornHub se han convertido en una manera de comprender las preferencias del público desde un punto de vista inusual. Este año, por ejemplo, dejaron claro que las preferencias eróticas de los usuarios están más relacionadas con el universo expandido de DC. Lo que, por primera vez, pone al mundo cinematográfico de la editorial en ventaja con respecto a su eterno rival. Por lo se ve, en el cine para adultos, DC vence a Marvel.

Anualmente, PornHub promedia las búsquedas de sus usuarios acerca de sus predilecciones en cuanto al contenido de la página. Los resultados se analizan en la sección “Revisión anual”, que permite profundizar en aspectos singulares sobre preferencias específicas. Un método que les permite analizar no solo los puntos más altos de sus búsquedas, sino también sus características más singulares

Este año, lo más sorprendente ha sido el incremento de la popularidad de contenido relacionado con el universo expandido de DC. Lo que incluye a buena parte de sus personajes e, incluso, algunas de sus tramas más populares.

DC vence a Marvel y la gran batalla se resuelve por fin

Por sorprendente que parezca, en el mundo erótico, DC vence a Marvel. Lo cual deja algunas pistas sobre cómo las diferentes figuras y héroes se comprenden más allá de su ámbito natural. Entre los hallazgos de la revisión anual de PornHub, la gran protagonista de buena parte de las búsquedas es Harley Quinn.

Por segundo año, la villana transformada en antiheroína se convirtió en la favorita de las fantasías privadas de los usuarios de la página. Dejando claro una vez más que la clásica batalla en el mundo para adultos está zanjada: DC ha ganado a Marvel.

El personaje de Harley Quinn, interpretado por Margot Robbie en su versión cinematográfica, fue la gran estrella de los renglones de búsqueda de contenido en Pornhub en el 2021. En el 2019 — en 2020, debido a la pandemia, no hubo selección de personaje — llegó en segundo lugar, detrás de Los Vengadores. Esta vez queda claro que el personaje es un punto de interés en espacios por completo novedosos.

Una exploración al mundo erótico desde una perspectiva novedosa

Pero si Harley Quinn reina en solitario en la lista de preferencias de PornHub, Marvel parece tener problemas para conquistar al público de la página. En la edición del 2022, todos los personajes de Los Vengadores cayeron al octavo lugar, después de situarse en los primeros lugares de las preferencias durante años. A excepción de la Viuda Negra — que sigue entre las cuatro figuras femeninas más buscadas —, el resto de las figuras centrales desaparecieron de las listas. Parece que DC ha ganado definitivamente la batalla a Marvel.

Mucho más curioso aún es que la visión de la cultura pop desde el mundo erótico muestra algunos cambios de interés. Un grupo importante de personajes de Star Wars se encuentra en el segundo lugar, lo que incluye desde Rey hasta Kylo. También hay algunas búsquedas relacionadas con los antiguos personajes de la trilogía original que demuestran que la princesa Leia en traje de esclava sigue siendo un clásico. Incluso hay un apartado específico para The Mandalorian, que entra a formar parte de algunas fantasías eróticas en el mundo virtual.

Para sorpresa de algunos analistas, el controvertido éxito de Neflix 365 Days se encuentra en el número tres. Le sigue Wonder Woman — lo que vuelve a confirmar la victoria de DC sobre Marvel — y después Sonic. Un añadido a la lista que no solo supone una sorpresa, sino también muchas preguntas sobre las predilecciones eróticas de los más jóvenes.

Una lista extraña de comprender

Además de la conclusión clara de que DC vence a Marvel, la lista oficial de PorhHub incluye quince personajes clave de la cultura pop que engloban universos propios. Estas son algunas de las búsquedas — muchas de ellas insólitas — de la tradicional lista de análisis de contenido erótico:

1. Harley Quinn

2. Star Wars

3. 365 Days

4. Black Widow

5. Wonder Woman

6. Sonic

7. Catwoman

8. Avengers

9. Princess Leia

10. Guardians of the Galaxy

11. Avatar

12. Batman

13. Elastigirl

14. Tomb Raider

15. The Incredibles