Los móviles anunciados a partir de 2023 podrían ser considerablemente más resistentes gracias a la última tecnología anunciada por Corning, compañía especializada en la fabricación de vidrio y cerámica, entre otros materiales. La empresa estadounidense ha anunciado Gorilla Glass Victus 2, un cristal protector para dispositivos tecnológicos, como smartphones, que es capaz de resistir una caída de hasta un metro en superficies de hormigón.

Si bien las anteriores versiones de Gorilla Glass anunciadas por Corning también resistían caídas de hasta un metro —y ofrecían resistencia a ralladuras—, es la primera vez que el cristal protector de la compañía puede aguantar a un material tan fuerte como el hormigón, algo que también garantiza una mayor resistencia en otras superficies menos duras. Corning, además, destaca que el cristal también debería salir impune a las caídas de hasta dos metros en superficies como el asfalto; distancia en la que se suele encontrar el móvil cuando el usuario se hace un selfie. Por otro lado, la compañía afirma que la resistencia a las ralladuras es hasta cuatro veces mayor que el aluminosilicato de la competencia.

La resistencia de Gorilla Glass Victus 2 en superficies de hormigón, además, tiene una razón de ser. Según ha revelado Corging a The Verge, más del 30 % de las caídas de móviles han ocurrido en superficies de hormigón. Esto es “más que sobre cualquier otra superficie”, asegura Scott Forester, vicepresidente de la división de Gorilla Glass en Corning.

¿Cuándo veremos los primeros móviles con Gorilla Glass Victus 2?

Corning no ha revelado qué smartphones llegarán con esta nuevo cristal resistente a caídas. No obstante, es probable que todos aquellos smartphones de gama alta anunciados a partir de 2023, incluyan el bautizado como Gorilla Glass Victus 2. Samsung, por ejemplo, suele apostar por este material en la parte posterior y frontal de sus móviles, por lo que no sería extraño que este nuevo Gorilla Glass debutara en los Galaxy S23 que la compañía podría anunciar durante el mes de febrero.

No debemos olvidar que el Gorilla Glass Victus 2 no es el único vidrio resistente que podemos encontrar actualmente en el mercado. Apple también apuesta por su propia tecnología: Ceramis Shield. Este material también protege el frontal y la parte trasera frente a caídas y arañazos. La compañía de Cupertino, no obstante, no ofrece detalles sobre la durabilidad, únicamente afirma que su cristal es "más resistente que cualquier vidrio de smartphone".