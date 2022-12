A falta de entrenamiento, disposición o tiempo, caminar puede ser el mejor de los ejercicios para ir abandonando el sedentarismo. Dejar aparcado el coche para las distancias cortas, subir por las escaleras en vez de por el ascensor o dar un pequeño paseo diario pueden ser actividades muy beneficiosas. Sin embargo, hay que reconocer que caminar no es un ejercicio muy intenso, por lo que algunos científicos investigan formas de darle un pequeño plus de dificultad. Por ejemplo, recientemente se descubrió que andar hacia atrás puede acarrear muchos beneficios. Y si eso no sonaba ya suficientemente disparatado, ahora otro equipo de científicos ha analizado las ventajas de caminar como en un famoso vídeo de los Monty Python.

En el skecth, conocido como Ministry of Silly Walks, se puede ver a dos personajes, llamados Mr. Teabag y Mr. Putey caminando, como el propio nombre del vídeo indica, de una forma bastante tonta. En pocos minutos, se ve a ambos personajes desplazarse encorvados, dando pequeños saltitos o haciendo posturas imposibles con las piernas. La situación es desternillante, pero también muy intensa, en lo que a ejercicio se refiere.

Al menos, esa ha sido la conclusión de este curioso estudio, que se publica hoy en la edición de Navidad del British Medical Journal.

Las ventajas de caminar como los Monty Python

Para la realización de este estudio, un equipo de investigadores de la Universidad del Estado de Arizona reclutó a 13 voluntarios, con edades comprendidas entre los 22 y los 71 años. Había seis mujeres y siete hombres, todos con un buen estado de salud.

Primero vieron el sketch de los Monty Python y después tuvieron que realizar tres pruebas. En la primera tenían que caminar libremente, a la velocidad que desearan y como solían hacerlo habitualmente. Después, realizaron una segunda caminata imitando el estilo de Mr. Teabag y una tercera emulando a Mr. Putey. Todos estos paseos se realizaron durante 5 minutos en un mismo recinto de 30 metros.

Mientras los llevaban a cabo, se les tomaron medidas tanto del consumo de oxígeno como del gasto calórico. También se calculó la velocidad dividiendo el espacio entre el tiempo recorrido.

Así, se vio que cuando imitaban el vídeo de los Monty Python la caminata era mucho más beneficiosa. Especialmente con los pasos de Mr. Teabag. De hecho, mientras que el consumo de oxígeno de Mr. Putey fue solo ligeramente superior al de la caminata normal (12,3 ml / kg / min frente a 11,3 ml / kg / min), cuando imitaron a Mr. Teabag consumieron 27,9 ml / kg / min, lo cual se califica como ejercicio de intensidad vigorosa.

En cuanto al gasto energético, al caminar como Mr. Teabag se experimentó un aumento de 8 kcal / min para los hombres y 5 kcal / min para las mujeres.

También es bueno para la salud

La conclusión de estos científicos es que se podrían conseguir 75 minutos de actividad física de intensidad vigorosa por semana caminando al estilo de Mr. Teabag, en lugar de su estilo habitual, durante aproximadamente 11 minutos / día. Además, según relatan en un comunicado, “sustituir los pasos de estilo habituales con pasos estilo Mr. Teabag durante aproximadamente 12-19 minutos / día aumentaría el gasto diario de energía en aproximadamente 100 kcal”.

Todo esto sería muy beneficioso, ya que aumentaría la aptitud cardiorrespiratoria y se reduciría el riesgo de mortalidad sin comprometer más tiempo. Hoy en día tenemos un estilo de vida que a veces nos impide sacar tiempo suficiente para el ejercicio físico. Por eso, aprovechar unos minutos en caminar al estilo de los Monty Python podría ser una solución tan disparatada como beneficiosa.

Además, se ha comprobado que las ráfagas de actividad física de solo uno o dos minutos, acumuladas con el tiempo, pueden producir beneficios cardiovasculares. Estos científicos reconocen que caminar como los Monty Python no sería fácil para las personas con problemas de movilidad. Sin embargo, si este no es tu caso, no pierdes nada por probar. Como mínimo, seguro que te ríes. Y eso también tiene sus beneficios.