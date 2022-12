Amouranth, la popular streamer estadounidense con más de 6,1 millones de suscriptores en Twitch, y quien también publica vídeos en OnlyFans, ha revelado en un directo con el también streamer Jake Lucky la descomunal cifra que ha llegado a cobrar en un mes con ambas plataformas. Es, precisamente, un dato que la mayoría de creadores de contenido que retransmiten en alguna de las mencionadas plataformas no suelen ofrecer, y que únicamente solemos conocer de forma aproximada gracias a filtraciones.

Lucky, en un momento de la entrevista, le pregunta a Amouranth cuál ha sido su mes con mayor número de ingresos. La stremamer responde destacando que bate un récord de la cantidad más grande que ha llegado a cobrar cada varios meses y, posteriormente, responde a otra pregunta; la de cuál ha sido la mayor cantidad que ha visto en un cheque.

Amouranth afirman que la cantidad máxima que ha llegado a facturar en un mes tanto en Twitch como en OnlyFans —aunque la mayoría a través de esta segunda plataforma— ha sido de nada más y nada menos que 2 millones de dólares. “Creo que lo más grande que he retirado probablemente, porque con OF [Only Fans] tienes que retirar todo el tiempo, creo que fueron como $2 millones. Esperé como un mes y medio más o menos”, asegura.

Debemos tener en cuenta, además, que tanto Twitch como OnlyFans se quedan con una parte de la cantidad total a modo de comisión. Twitch, por ejemplo, pide entre un 30 y un 50 % de los beneficios. OnlyFans, en cambio, se queda con un 20 % de los beneficios en cuanto a suscripciones. Las propinas que los usuarios pueden enviar al creador están exentas de comisión. Por tanto, la cantidad bruta que Amouranth podría haber llegado a ganar podría haber sido aún mayor.

En un mes, Amouranth gana en Twitch y OnlyFans lo que Ibai en dos años

Como curiosidad, la cantidad que ha llegado a ganar la streamer y creadora de contenido en Twitch y OnlyFans, es lo que habría llegado a facturar Ibai en un periodo de dos años. Al menos, ese es el dato que reveló una filtración después de que hackearan la plataforma propiedad de Amazon. Ese mismo hackeo mostró que AuronPlay, otro de los streamers más grandes de habla hispana, llegó a ganar unos 3.053.341 de dólares desde agosto de 2019 hasta octubre de 2021.

Debemos tener en cuenta que la cantidad corresponde a los ingresos mediante las suscripciones de la plataforma. Además, nunca se ha llegado a aclarar si en esas cifras millonarias también se incluyen las donaciones que pueden realizar los usuarios mediante las retransmisiones en directo. Debemos tener en cuenta, por otro lado, que cada stremer también recibe beneficios por acuerdos publicitarios con las marcas.