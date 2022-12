Love Actually (Realmente amor) fue estrenada durante 2003 y se posicionó rápido como uno de los clásicos contemporáneos de Navidad. A propósito de que el próximo año se cumplirá el 20 aniversario de su estreno, un especial revela algunos secretos sobre la película. Uno de ellos tiene que ver con Alan Rickman, reconocido por su trabajo en esta producción y también por la franquicia Harry Potter.

La película, dirigida por Richard Curtis, cuenta distintas historias de amor que terminan entrelazándose en un mismo fin: la Navidad como una oportunidad para celebrar, reencontrarse con seres queridos o, en algún caso, despedirlos. Funciona como un gran ensayo sobre las relaciones sentimentales, en un contexto en el que la mayoría de personas tiende a no querer estar sola.

Dentro de esa serie de momentos que componen el relato, Alan Rickman interpreta a Harry, un hombre que comienza a tener un amorío con su secretaria mientras intenta sostener un matrimonio que parece agrietarse con el paso de los días. Esta historia derivó en uno de los momentos más incómodos para el actor dentro de Love Actually.

Love Actually y la escena que incomodó al actor Alan Rickman

Durante The Laughter & Secrets of Love Actually: 20 Years Later - A Diane Sawyer Special, un programa homenaje a la película desarrollado por ABC, Richard Curtis describió algunos momentos graciosos durante la grabación de la película. Aunque, en el caso de Alan Rickman, quizá no le resultaron tan chistosos.

En Love Actually, hay un momento en el que Harry se escapa a comprar un regalo de Navidad. En un principio, se puede suponer que es para su esposa. Sin embargo, su nerviosismo lo delata. Él está interesado en un collar y la persona que lo atiende en la joyería se toma todo el tiempo del mundo en preparar su compra para que Harry pueda llevársela. En esta secuencia participa el comediante Rowan Atkinson, un ícono dentro de la cultura británica, quien, por su método de trabajo, fue el principal responsable en la incomodidad de Alan Rickman.

Todo este momento generó mucha incomodidad en Alan Rickman, quien falleció el 14 de enero de 2016. A propósito del especial, en el marco del aniversario número 20 de Love Actually, Richard Curtis contó:

“Rowan solo se estaba tomando su tiempo, así que hacía tomas de once minutos. Entonces, decía: 'Mira, volvamos atrás y hagamos eso, empecemos (de nuevo)’. El pobre Alan [Rickman] estaba allí todo el tiempo diciendo 'grr, ugh'”.

La escena es una de las más representativas de la comedia romántica, teniendo en cuenta que su desenlace deriva en que la esposa de Harry termine descubriendo el regalo. En un principio, sospecha que será para ella, hasta que recibe otro muy distinto.