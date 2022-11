Después de una larga espera, Zoom ha confirmado su llegada a los coches de Tesla. Así lo informó la compañía durante su evento Zoomtopia 2022, donde mostró un breve vídeo promocional en el que se puede apreciar —a grandes rasgos, claro— cómo funcionará esta característica. Lo cierto es que, pronto, podrás unirte a videoconferencias directamente desde el habitáculo de tu vehículo eléctrico, sin depender de un móvil o portátil.

Según se aprecia en el citado clip, el servicio hará uso de la cámara interior ubicada encima del espejo retrovisor. Mientras que la videollamada en sí estará disponible en la pantalla central de los Tesla. En la demostración se ve que el acceso a Zoom se realiza desde una invitación que aparece en el calendario del coche.

Sobre el funcionamiento de la plataforma y su integración al software (y hardware) de Tesla, poco más se sabe. El vídeo da a entender que la opción de sumarse a una llamada estará disponible solamente mientras el vehículo se encuentre detenido, lo que tiene sentido si consideramos que puede resultar una distracción al conducir. Específicamente, se ve cómo una mujer accede a una reunión con un colega mientras su Model Y se encuentra aparcado y conectado a un Supercargador.

Por supuesto que la situación podría cambiar en el futuro, una vez que la conducción autónoma total se encuentre disponible abiertamente. Aunque por ahora no es más que una especulación. No obstante, no deja de ser interesante el empuje de Zoom para tratar de sumar compatibilidad con prácticamente todas las plataformas posibles.

Zoom desembarca oficialmente en los coches de Tesla

En cuanto a la disponibilidad de Zoom en los coches eléctricos de la firma de Elon Musk, la información es un tanto vaga. Nitasha Walia, gerente de producto del software de videollamadas, dijo simplemente que estará disponible pronto "en todos los nuevos modelos de Tesla".

Sin dudas, la expresión resulta un tanto llamativa. Zoom no parece ser un servicio que requiera de características que puedan estar solo en algunos de los vehículos producidos por Tesla. A simple vista, no parecen existir impedimentos para que la herramienta se sume a los coches actuales de la empresa a través de una actualización de software. Pero habrá que esperar a que surjan más detalles oficiales.

Lo cierto es que ambas compañías se han puesto de acuerdo para avanzar con una función que los usuarios reclamaban desde hacía tiempo. Los primeros indicios del arribo de Zoom a los coches de Tesla aparecieron en mayo de 2020, cuando el uso de las videoconferencias comenzó a experimentar un fuerte crecimiento debido al confinamiento por la pandemia.

El propio Elon Musk había reconocido que la opción era factible de llegar con una futura actualización de software. Sin embargo, nunca pasó la etapa de promesa. Afortunadamente, ahora sí es oficial, y muy pronto podrás realizar o unirte a llamadas de forma nativa desde el habitáculo de un Tesla.