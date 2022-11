Xiaomi estaría por cumplir el sueño de muchos aficionados a la fotografía profesional. El fabricante chino presentó el Xiaomi 12S Ultra Concept, un móvil al que pueden montarse objetivos de una cámara fotográfica. El terminal es una variante del 12S Ultra, aunque con la particularidad de que incluye una montura para lentes intercambiables de Leica.

De acuerdo con el fabricante, el desarrollo de este concepto se realizó a la par del Xiaomi 12S Ultra. Aunque por fuera son casi idénticos, el Concept integra un segundo sensor de 1 pulgada que captura la luz proveniente de las lentes externas. La configuración de sensores disminuye la pérdida de iluminación, lo que se traduce en imágenes más nítidas.

El Xiaomi 12S Ultra Concept también cuenta con un chasis reforzado para soportar el peso del lente. El móvil es compatible con objetivos de la serie M de Leica. El usuario puede ajustarlos de manera sencilla a la montura, que está fija al dorsal. Como medida de protección adicional, Xiaomi ha colocado un cristal de zafiro para blindar el nuevo sensor ante rayones, polvo y el uso diario.

Una vez montado el objetivo, solo basta abrir la aplicación de cámara para comenzar a tomar fotos. El móvil soporta capturas RAW de 10 bits y otras características, como el pico de enfoque, histograma o el patrón de zebra para controlar el resultado final.

Xiaomi quiere llevar la experiencia fotográfica al siguiente nivel

La empresa china mencionó que la intención de fabricar este concepto fue para extender las capacidades de la cámara del Xiaomi 12S Ultra, a la vez que se mantiene su portabilidad. Para conseguirlo se han realizado algunos ajustes, siendo el más evidente el reposicionamiento de algunos componentes. El espacio que ocupa la lente principal en el 12S Ultra ahora le pertenece al nuevo sensor, por lo que la cámara ultra gran angular se movió a un costado.

Si bien el concepto es interesante, Xiaomi no tiene planes de producirlos en masa. Cada smartphone cuesta unos 300.000 yuanes (42.000 euros) y solo se fabricaron 10 unidades para algunos influencers. El objetivo Leica Summilux de 35 mm que aparece en el video tiene un precio de 5.500 euros, por lo que un kit del Xiaomi 12S Ultra Concept con lente costaría el alquiler de un apartamento durante dos o tres años.

Foto: Agatha Tang Credit: Agatha Tang

De cualquier modo no deja de sorprender el concepto de Xiaomi. Pese a que la idea de montar objetivos en el móvil existe desde hace varios años, los adaptadores no siempre garantizan buenos resultados. No solo la experiencia de uso está lejos de ser cómoda, sino también la calidad fotográfica deja mucho que desear debido a la configuración del sensor.

Uno de los intentos más extraños de llevar la fotografía profesional al móvil fue la Galaxy NX, una cámara basada en Android con aspecto de reflex que debutó en 2013. Aunque Samsung apostaba por fusionar lo mejor de dos mundos, al final no obtuvo lo que esperaba. El alto precio del dispositivo, sumado a la pobre calidad de las fotos fueron suficientes para enterrar el concepto y no volver a intentarlo.