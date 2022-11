Ver una película completa en Twitter ha sido posible durante las últimas horas gracias a un fallo en el sistema de derechos de autor de la plataforma, el cual podría haber sido causado por el poco personal que se ha mantenido en la compañía tras la llegada de Elon Musk. Un usuario, de hecho, ha llegado a publicar toda la película de The Fast and the Furious: Tokyo Drif con clips de dos minutos repartidos en un total de 50 tweets.

La mencionada película y otras que también han llegado a publicarse, eso sí, ya no están disponibles en Twitter. La cuenta del usuario que compartió los 50 tweets con clips de 2 minutos, además, se ha suspendido. El sistema de derechos de autor en Twitter, no obstante, debería haber eliminado las publicaciones instantes después de que estas se compartieran oficialmente, y no pasadas unas horas. De hecho, la política de la plataforma prohíbe la difusión de este contenido.

“Twitter responderá a los informes de presunta infracción de derechos de autor, como acusaciones relativas al uso no autorizado de una imagen con derechos de autor como foto de perfil o encabezado, acusaciones relacionadas con el uso no autorizado de un vídeo o imagen con derechos de autor cargado a través de nuestros servicios de alojamiento de medios, o Tweets que contienen enlaces a materiales presuntamente infractores”.

En cambio, los clips estuvieron el tiempo suficiente como para hacer que el contenido se volviese viral a causa del poco personal que queda en la plataforma para mantener los servicios activos. Es, precisamente, es una prueba más de los pequeños fallos que está teniendo la red social desde que Musk está al cargo y, concretamente, desde que ha despedido a más de 4.000 empleados.

Ingenieros de Twitter llevan semanas advirtiendo de que habrá pequeños fallos en la red social

Curiosamente, algunos ingenieros de Twitter llevan semanas advirtiendo de una caída general de la red social causada por el bajo número de personal del que dispone la compañía desde que Elon Musk es dueño. Destacan, además, que los pequeños fallos, como uno que hizo que el retweet manual volviera temporalmente o uno que causó problemas con la verificación en dos pasos, podrían repercutir en uno mayor, que es el nulo funcionamiento de la red social.

Twitter, de hecho, casi deja de funcionar este fin de semana, después de que Elon Musk diera un ultimátum que no gustó nada a cientos de empleados de su compañía, quienes finalmente decidieron dimitir. El magnate, por miedo a un sabotaje, incluso ordenó cerrar las oficinas.