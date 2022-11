Vivimos un momento dorado para los amantes del contenido por internet, gracias a servicios como Spotify o Apple Music para la música, Netflix, HBO Max o Prime Video para cine y series y Xbox Game Pass o PlayStation Plus para los videojuegos. Por un módico precio mensual o anual, tienes acceso a un catálogo interminable. Pero, ¿qué ocurre cuando ese contenido está descatalogado? La palabra maldita. Ahí es donde BitTorrent se vuelve un gran aliado. Y uno de sus clientes más innovadores es Tribler.

Te habrá pasado en más de una ocasión. Una película, una serie de televisión, un juego antiguo o un disco de música que escuchaste de niño pero que hoy está desaparecido. Puede que hayas buscado en todas las plataformas posibles, en portales de segunda mano, en tiendas físicas… Y nada. ¿Qué hacer entonces? Para bien o para mal, las descargas P2P siguen teniendo éxito por cosas como ésta. Eso no quita que se las quiera torpedear de mil maneras, cerrando páginas o introduciendo contenido falso.

Sea como fuere, siempre hay disponibles clientes de P2P como Tribler, que puedes descargar gratis, y que unen distintas tecnologías y funciones para convertirse en una app de cabecera para cualquiera que no encuentre algo por cauces más comerciales y/o busque un contenido descatalogado o perdido en la vorágine del paso del tiempo.

Descargas rápidas, seguras y anónimas

Las descargas P2P siguen de moda por muchos motivos. Uno de ellos ya lo he mencionado. Y eso que no se lo ponen fácil. Las páginas que facilitan enlaces de descarga duran más bien poco, y proliferan las páginas que dicen ofrecer enlaces pero que no son más que una ristra de anuncios y botones falsos. Una pérdida de tiempo. En algunos casos, las páginas que ofrecen esos enlaces están bloqueadas en ciertos países. Es decir, están ahí, pero tu ISP no te permite verla.

Por este y otros motivos, la seguridad y la privacidad son dos aspectos a tener en cuenta si vas a usar herramientas P2P como la que destacamos, Tribler. Estás disponible para Windows, macOS y Linux. Precisamente, este veterano cliente P2P, del que ya hablamos en Hipertextual hace más de diez años, ha sabido adaptarse a los tiempos que corren. Nació como un cliente que quería librarse completamente de la dependencia de los servidores. Y en la actualidad es un cliente BitTorrent que destaca por emplear un sistema similar a la red Tor basado en lo que en inglés se conoce como onion routing y que en castellano hemos llamado enrutamiento cebolla, si bien la interpretación más acertada sería enrutamiento por capas.

De por sí, BitTorrent ya ofrece una base sólida segura. No hay un servidor central. Hay usuarios y servidores conectados entre sí de manera que si uno o varios nodos o servidores caen, la red sigue en pie. Pero ningún sistema es infalible. Así que Tribler ha optado por este sistema de enrutamiento que básicamente coloca capas intermedias entre ti y quien comparte el archivo. Esas capas son proxies que, además, cifran los datos que pasan por ellos. El resultado, descargas anónimas y seguras. Si quieres información más extendida al respecto, aquí viene explicado.

Buscador, reproductor y reputación

Si la parte de la seguridad y la privacidad no te convence, Tribler cuenta con más funciones que seguramente te interesen. La primera, integra búsqueda de descargas. Así no tendrás que buscar algo en páginas y portales. Algunos de ellos, bloqueados en determinados países. Sin embargo, no queda claro qué buscadores utiliza ni cómo configurarlos. Una función que está por pulir desde el punto de vista de la personalización.

Además del buscador integrado, Tribler emplea un sistema de canales que facilita que usuarios de este cliente P2P pueda compartir su catálogo de archivos. Es decir, que los canales de los usuarios aparecerán en la sección correspondiente para que otros usuarios puedan encontrar contenido interesante o buscar directamente en los canales en vez de en el buscador que ofrece la propia aplicación. Es más, el propio buscador prioriza los canales para mostrar contenido de acuerdo a las palabras que buscamos.

Y como colofón, Tribler integra un reproductor de vídeo para ver directamente los contenidos audiovisuales que hayas descargado. O que esté en proceso de descarga. Eso sí, por el momento, el reproductor de vídeo solamente está disponible en la versión para Linux. Windows y macOS tendrán que esperar.

Para terminar, otro aspecto interesante de Tribler es su contador de reputación. Bajo el nombre de Token balance encontraremos estadísticas sobre cómo nos comportamos en la red de BitTorrent. Es decir, si compartes más de lo que recibes, con cuántas personas has compartido archivos, qué cantidad de megabytes has enviado y recibido… Basado en blockchain, contar con buena reputación hará que descargues mejor, ya que tendrás preferencia durante las descargas. Y, de paso, podrás saber hasta qué punto tu participación en esta red P2P es la correcta o si deberías compartir más.