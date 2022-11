The Big Bang Theory sigue admitiendo revisiones. La serie, una de las más reconocidas de los últimos, es una referencia pop de relevancia y uno de los éxitos más destacados de CBS. Aun en ese contexto, hay algunas cuestiones que, al volver a mirarse, generan cuestionamientos. Una de ellas es el sentido que le dieron a Penny, el personaje interpretado por Kaley Cuoco.

La emisión de The Big Bang Theory comenzó en 2007 y se extendió hasta 2019. Ese lapso de tiempo es algo más que el principio y el fin de una historia. En esos años se produjeron distintos debates, discusiones y reformas en relación con la industria del entretenimiento y temas de agenda pública como el feminismo. Cuestiones que siguen sobre la mesa y que, tiempo después, influyen en cómo son vistos personajes como el de Penny dentro de esta historia.

Así lo hizo evidente el guionista Chuck Lorre, coautor de The Big Bang Theory. Lorre se refirió al personaje de Kaley Cuoco en el libro The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series. En la obra, de acuerdo con la reseña de Screen Rant, el creativo dedicó un espacio a hacer referencia a Penny y cómo su evolución dentro del relato no fue la más satisfactoria.

The Big Band Theory y la deuda con Penny

Chuck Lorre describe, en un breve comentario, lo que parece ser una relación compleja con el personaje. Desde el comienzo de la serie hasta el final, su conceptualización y evolución fue un tema que estaba pendiente. Lorre dijo: “Uno de los personajes más suscritos en el programa desde el principio fue Penny. Fue realmente obvio de inmediato que no habíamos desarrollado el personaje más allá de ‘la linda chica de al lado’”.

A ese comentario le sigue otro, relacionado de forma directa con el potencial de la actriz que interpretó a Penny: “Kaley ciertamente era capaz de hacer mucho más de lo que se le pedía. Tuvimos que hacer que el personaje se realizara más plenamente. No solo por un episodio, sino siempre”. Este personaje fue compuesto como uno en el que se reflejaban distintos estereotipos, como la chica guapa y rubia que carece de ideas.

Lorre reconoce que esto se intentó corregir a través de la serie: “(Con el tiempo) Penny adquirió inteligencia sobre las personas, sobre las relaciones y sobre la detección de una situación y la comprensión de la dinámica de lo que sucede en una habitación”. Sin embargo, puede que no haya sido suficiente en relación con el potencial del personaje, tanto en el relato como por la posibilidad de que dialogara con diversos temas que se han discutido durante estos años en relación con la mujer, el feminismo y el machismo.

The Big Bang Theory tuvo un total de 12 temporadas, a través de las cuales se generaron 279 episodios y sumó 52 nominaciones al Emmy.