El fin de año está a la vuelta de la esquina, y con él llega el tradicional repaso de lo más destacado de cada plataforma. En el caso de Spotify, ya se encuentra disponible la edición 2022 de Wrapped, su tradicional recuento que permite conocer cuál ha sido la música que más has escuchado en los últimos 12 meses.

Pero en esta oportunidad no solamente llega con las listas ya conocidas que resumen tu experiencia musical del año, o que "coronan" a los artistas más escuchados en todo el mundo. Spotify Wrapped 2022 también presenta un sistema que estudia tus gustos y hábitos de reproducción y te permite conocer tu "personalidad musical".

Es, sin dudas, una adición curiosa y que le da un toque especial a este Spotify Wrapped 2022. Si te interesa explorarla a fondo, encontrarás que el servicio de streaming te mostrará distintas tarjetas de acuerdo al análisis realizado sobre tus conductas a la hora de buscar artistas o canciones. Ya sea que optes por artistas conocidos o ignotos, canciones antiguas o que recién se publican, y así sucesivamente.

Algunas de las 16 categorías de "personalidad musical" disponibles son The Adventurer (El aventurero), The Early Adopter (El adoptador temprano), The Connoisseur (El conocedor) y The Time Traveler (El viajero en el tiempo). En la web del servicio puedes leer a fondo sobre cada una de ellas.

Qué incluye Spotify Wrapped 2022 y cómo verlo

Al igual que en años anteriores, la edición 2022 de Spotify Wrapped permitirá que los usuarios exploren sus listas de canciones, podcasts y géneros musicales más escuchados a lo largo del año. Además, podrán revisar la cantidad de minutos que reprodujeron contenido en el transcurso de los últimos meses. Y todo el contenido se mostrará en el formato de historias que, desde este año, no solo se podrá compartir en redes sociales, sino también a través de WhatsApp.

El acceso a Spotify Wrapped 2022 se encuentra disponible a partir de hoy en todo el mundo, para los usuarios de las apps del servicio para iOS y Android. Tengan en cuenta que solamente aparecerá a quienes tengan actualizadas las aplicaciones en cuestión a las versiones más recientes.

Si ya actualizaste Spotify y aún no tienes acceso a sus listas de Wrapped, no te preocupes. El acceso se habilitará paulatinamente a los más de 450 millones de usuarios que hoy tiene el servicio de streaming a nivel global.

Los más destacados del año

Además de mostrarte las listas personalizadas de acuerdo a tus gustos y hábitos de reproducción, Spotify Wrapped 2022 no se olvida de incluir a los artistas más destacados del año a nivel global. Por tercer año consecutivo, el puertorriqueño Bad Bunny se ha coronado como el artista más escuchado en todo el mundo. Algo que hasta aquí no había sido logrado por ninguno de sus pares.

Taylor Swift también tuvo un año fenomenal, siendo la segundo artista más escuchada a nivel global. Aunque ha logrado quedarse con el primer lugar de las listas en varios países claves, como Reino Unido y Australia. Pero esto no ha sido todo, ya que la cantante estadounidense se ha quedado con el mérito de ser la artista más viral de Spotify en 2022; es decir, aquella cuyas canciones más se compartieron en redes sociales desde el servicio de streaming.

En tanto que la canción más reproducida a nivel global en 2022 fue As it Was, de Harry Styles. Mientras que idéntico mérito, pero entre los álbumes, quedó en manos de Bad Bunny con Un verano sin ti.

También hay lugar para los podcasts

Pero claro que Spotify Wrapped 2022 no se olvida de los podcasts. Una vez más, el más popular a nivel mundial ha sido The Joe Rogan Experience, que a principios de año fue motivo de grandes polémicas por las declaraciones de Joe Rogan y la divulgación de informaciones falsas sobre la COVID-19.

Esto es solo parte de lo muchísimo que Spotify ha integrado en Wrapped 2022. Tengamos en cuenta que la plataforma también ha incluido listas con los álbumes y las canciones clásicas que más han resurgido durante el año, junto a un sinfín de otras estadísticas. Si quieres explorar toda la información a fondo, solo debes acceder a la app de Spotify desde tu iPhone o móvil Android.