WhatsApp podría haber sufrido una de las mayores filtraciones de su historia, después de que un hacker asegurara en una conocida plataforma frecuentada por ciberdelincuentes disponer de los números de teléfono de más de 487 millones de usuarios. Según investigadores de Cybernews, quienes han tenido acceso a una muestra de 1097 números registrados en el Reino Unido y 817 números en Estados Unidos, los teléfonos son reales y, en efecto, pertenecen a usuarios del servicio de mensajería de Meta.

La base de datos filtrada y publicada el pasado 16 de noviembre por el hacker, cuya identidad se desconoce, incluye los números de teléfono de usuarios distribuidos en 84 países. Entre ellos, Estados Unidos, con 32 millones de números filtrados. También Italia, con 35 millones, Egipto, con 45 millones o Francia, donde aparecen los números de 20 millones de personas que utilizan la app. En la lista también hay casi 11 millones de números de teléfono de usuarios de WhatsApp en España. El servicio de mensajería, recordemos, tiene aproximadamente 2.000 millones de usuarios activos.

La fuga, por el momento, no ha sido confirmada por WhatsApp. No está claro, además, cómo el atacante ha obtenido los números de teléfono de las casi 500 millones de cuentas activas en WhatsApp. El autor ha afirmado a Cybernews que “usaron su estrategia”. El citado portal, sin embargo, afirman que este podría haber conseguido la información a través del raspado de datos (o web scraping); técnica que consiste en el uso de programas de software que se encargan de examinar y extraer los datos de páginas webs.

Qué supone la filtración de los casi 500 millones de números de WhatsApp

La venta de los casi 500 millones de números de teléfono de usuarios activos en WhatsApp, puede ser un interesante atractivo para aquellos hackers que realizan campañas de phishing o cualquier tipo de acción fraudulenta. Los números también podrían servir para suplantar la identidad de sus usuarios. No obstante, todo apunta a que aquellos que se hagan con estos datos no podrán acceder a las cuentas de WhatsApp. Y, por tanto, no podrán leer los mensajes o recopilar más información personal del usuario.

En cualquier caso, es importante tomar algunas medidas adicionales para proteger la cuenta, como activar la verificación en dos pasos en WhatsApp. También estar atento a posibles mensajes sobre ofertas o promociones atractivas que pueden terminar con el robo de más datos personales. Por otro lado, puedes comprobar si tu número de teléfono ha aparecido en una filtración de datos desde have i been pwned.