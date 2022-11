OnePlus todavía no ha anunciado, ni tan siquiera, la fecha de lanzamiento del que será su próximo buque insignia, pero ya presume de que incluirá uno de los procesadores más recientes de la americana Qualcomm, que es, además, uno de los chips más potentes de la actualidad. La compañía, en concreto, ha confirmado que el OnePlus 11, cuyo anuncio oficial podría realizarse en los próximos meses, llegará con el nuevo Snapdragon 8 Gen 2 y, por tanto, con las mejoras en cuanto a fotografía, rendimiento, IA y eficiencia.

El recién anunciado Snapdragon 8 Gen 2, de hecho, mejora considerablemente en las cuatro áreas previamente mencionadas respecto al Snapdragon 8 de primera generación que la compañía anunció el año pasado. La GPU Adreno que incluye, por ejemplo, ofrece hasta un 25 % más de rendimiento que su antecesor. Mientras que las mejoras en la CPU hacen que el futuro procesador del OnePlus 11 sea un 40% más eficiente. Es, además, un 4,35 veces más potente en tareas de aprendizaje automático. También permite la compatibilidad con sensores de mayor tamaño y con vídeo en una resolución 8K a 60 fps.

OnePus, por su parte, no ha detallado ninguna novedad de su próximo OnePlus 11. Más allá, por supuesto, de la inclusión de este SoC de Qualcomm y, por tanto, de las mejoras que ofrecerá al próximo smartphone de la compañía. Curiosamente, tampoco ha anunciado la fecha de lanzamiento de este modelo. No obstante, y teniendo en cuenta de que presumen que serán uno de los primeros en incluir este Snapdragon 8 Gen 2, es probable que o anuncien antes de que finalice 2022. No obstante, primero podría llegar al mercado asiático, y no lo veríamos globalmente hasta principios de año.

Lo que sabemos sobre el OnePlus 11

Por el momento, los únicos detalles que conocemos sobre el OnePlus 11 —además de su procesador—, es su posible aspecto. El terminal, en concreto, podría llegar con una línea de diseño muy similar a su antecesor. Es decir, con un módulo fotográfico que se fusiona con los marcos laterales y que en esta ocasión llegará con una forma circular. También incluye un frontal con una pantalla aparentemente curva en ambos cantos.

Llama la atención, además, que OnePlus ha nombrado a este smartphone OnePlus 11. No OnePlus 11 Pro. Y es que, recordemos, el año pasado no hubo ninguna versión “estándar” del buque insignia de la compañía, únicamente un OnePlus 10 Pro.