2023 está a la vuelta de la esquina, y la DGT (Dirección General de Tráfico) ya está lista para introducir novedades en el grupo de señales de tráfico que estarán operativas a lo largo del año. Será, junto a otros cambios anunciados, uno de los anuncios más importantes.

Algunas señales desaparecen por desuso o porque simplemente han encontrado alguna otra forma de indicar a los conductores la situación de la vía. Otras modifican su apariencia. De hecho, la clásica señal de STOP se actualiza para mejorar su presencia y visibilidad.

Sin embargo, si tenemos que hablar de novedades en señales de tráfico, los cambios más importantes han venido de la mano de las nuevas formas de movilidad. Las bicicletas, patinetes eléctricos o VMP (vehículos de movilidad personal) son cada vez más numerosos. Es por esto que la DGT se ha visto en la tesitura de tener que introducir nuevas señales para adaptarse al momento. Señalética que, por cierto, deben conocer todos los conductores de la vía. Creadas para proteger a unos y otros, la mayor parte de ellas delimitan las zonas de circulación de cada vehículo.

Señales de tráfico especiales para patinetes eléctricos

Los patinetes eléctricos, o los VMP (vehículos de movilidad personal) ya son una realidad en las ciudades. Ya sean del grupo de empresas de movilidad compartida o de título personal, su número y uso ha crecido exponencialmente. Esto ha obligado a la propia DGT a crear una normativa especial para este tipo de vehículos y, por supuesto, señales de tráfico específicas. Principalmente, para regular su circulación en ciertas zonas.

De esta manera, las mayores novedades en señales de tráfico están enfocadas a ellos.

R- 420. Si eres usuario fiel del mundo de los patinetes eléctricos, debes conocer esta señal de tráfico. Su función es anunciar una vía reservada, y por tanto obligatoria, para estos vehículos. El resto de los modelos de transporte tendrán prohibida la entrada a esta vía.

R- 421. Al igual que la R-420, esta nueva señal de tráfico aplica también a la circulación de bicicletas. Delimitando la vía a la circulación única, y compartida, de estos dos modelos de vehículo de dos ruedas.

R- 422. Es, de largo, la señal de tráfico que más polémica ha generado. También la más esperada. Su normativa es sencilla. Los conductores de VMP tendrán la obligación de bajarse de su medio de transporte e ir a pie hasta que se anule dicha señal.

R-118 y R-119. También habrá nuevas señales de tráfico de prohibición total a patinetes eléctricos o VMP. En su clásico color rojo, estas indicarán que a partir de ese punto, los vehículos de movilidad personal, bicicletas y patinetes no podrán entrar en esa vía.

S-45. Señal de tráfico que vendrá a indicar la presencia de carriles bici en zona urbana.

P22-a. Complementaria a la anterior, avisa al resto de vehículos de la vía de la proximidad de un carril bici.

S-46. Señal de tráfico que indica pasos de peatones compartidos con vías ciclistas.

Otras señales de tráfico que también llegarán en 2023

Más allá de los vehículos de movilidad personal, bicicletas o patinetes, 2023 vendrá con toda una lista de nuevas señales que afectan a un gran número de elementos de la vía. Los ancianos, la visibilidad o modelos de carril tendrán que estar atentos a las novedades. Por supuesto, también habrá nuevas señales que avisarán de la cuestión medioambiental y los distintivos de los vehículos.

R-120. Su funcionamiento es sencillo, la nueva señal de tráfico delimitará la circulación de vehículos por ciertas zonas en función de su distintivo medioambiental.

P-21b. Esta será la señal para los peatones con movilidad reducida o avanzada edad. Avisará a los vehículos de la proximidad de residencias o zonas frecuentadas por este grupo de población.

S-45. La señal de tráfico para carriles trenzados en el recorrido.

P-33. No es una señal nueva, pero sí actualiza su diseño. Avisará de zonas en las que la visibilidad es reducida.

P-24a. Para avisar de la presencia de jabalíes en la zona y del peligro que pueden suponer al atravesar la calzada.

Las que desaparecen y o serán modificadas

No solo de novedades iba a ir la cosa de las señales de tráfico. Algunas de ellas han visto una revisión para adaptarse al momento. Otras, simplemente, ya no son necesarias al haber encontrado nuevas formas de señalizar de una forma más eficiente o no son para nada necesarias.

R-2 . Es el nombre técnico para la señal de tráfico más conocida de todas. El STOP estrenará un 2023 con un nuevo estilo que mostrará una tipografía con un trazo más fino.

. Es el nombre técnico para la señal de tráfico más conocida de todas. El STOP estrenará un 2023 con un nuevo estilo que mostrará una tipografía con un trazo más fino. P16a. La señal de pendiente añadirá, a partir de ahora, la fecha de la dirección de la misma.

P-21a. Porque la igualdad también afecta a las señales de tráfico, la que apela a las zonas infantiles ahora incluirá niñas de la mano de adultos.