Mark Zuckerberg espera que WhatsApp y Messenger sirvan de ayuda para aportar a su compañía dinero y crecimiento, al menos, hasta que el metaverso pueda lograrlo. El máximo responsable de Meta ha afirmado en una reunión con empleados, a la que ha tenido acceso Reuters, que “el próximo gran pilar” de su negocio son ambos servicios de mensajería. Por tanto, se centrarán en monetizar aún más estas dos plataformas.

“Hablamos mucho sobre las oportunidades a muy largo plazo como el metaverso, pero la realidad es que la mensajería comercial probablemente será el próximo gran pilar de nuestro negocio a medida que trabajamos para monetizar más WhatsApp y Messenger”, ha destacado Zuckerberg. El máximo responsable de la compañía, eso sí, no ha ofrecido detalles sobre posibles funciones de pago que podrían aportar, incluso, un mayor número de ingresos que el metaverso.

El anuncio de Zuckerberg sobre WhatsApp, además, llega tan solo unos días después de que confirmara el despido de 11.000 empleados. Es decir, un 13 % de su plantilla. El CEO de Meta no atribuyó explícitamente los despidos al metaverso y el fracaso del mismo. No obstante, destacó que los ingresos de Meta han sido “mucho más bajos de lo que esperaba”. Mark Zuckerberg, además, pensaba que el comercio online tendría una “aceleración permanente”. La aceleración, sin embargo, solo la tuvieron durante laos meses que duró la pandemia.

La intención de Musk por construir un metaverso que WhatsApp podría salvar, de hecho, nació en una época donde la pandemia había demostrado un auge en los dispositivos electrónicos. También servicios y plataformas virtuales que permitían, en cierto modo, conectar con cualquier persona a distancia.

Centrarse en WhatsApp para ganar más dinero, pero sin abandonar el metaverso

Meta, además del metaverso, se enfrenta a otros problemas económicos importantes que, en realidad, es poco probable que WhatsApp pueda solventar. Y es que su negocio de publicidad no está dando apenas beneficios. Principalmente, por la medida de privacidad de Apple. Esta, recordemos, permite a los usuarios escoger si quieren que las aplicaciones rastreen sus movimientos para mostrar publicidad personalizada.

La compañía, para ahorrar gastos, también ha realizado recortes en su sede. Algunos muy curiosos, como el de la reducción de espacios de trabajo. Así como la obligatoriedad de que aquellos empleados que trabajen mayoritariamente en remoto compartan escritorio si van a la oficina.

Que Mark Zuckerberg se centre en WhatsApp y Messenger, eso sí, no implica que abandonen su proyecto de un mundo virtual. De hecho, Meta ha recortado en algunas de sus divisiones de producto, como en el de su pantalla inteligente, para poder continuar avanzando en los proyectos de Reality Labs, compañía que pertenece al grupo que engloba Meta y que se centra en el desarrollo del metaverso.