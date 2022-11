Parece que iCloud lleve con nosotros toda la vida. Presentado en 2011, el nombre iCloud hace referencia a los servicios en la nube que Apple ofrece a quienes utilizan dispositivos como iPhone, iPad o Mac. Por separado o juntos. Gracias a iCloud, es posible tener la misma configuración de aplicaciones en varios dispositivos. También sirve para sincronizar fotos, vídeos, documentos, etc. Y también es un gestor de contraseñas integrado en el ecosistema Apple con Llavero de iCloud.

Bien en su modo gratuito o de pago, iCloud se ha convertido en una parte imprescindible de tu Mac, iPhone, iPad o Apple Watch, entre otros. Y es que hoy en día la mayoría de nuestras actividades pasan por internet. De ahí que tengamos nuestras fotos y vídeos en Fotos en iCloud, accedamos a nuestros archivos desde iCloud Drive o tengamos nuestras citas, contactos, eventos y notas sincronizados en todos nuestros dispositivos Apple.

Pero una de las partes importantes de que iCloud sincronice la información entre dispositivos es que sirve como gestor de contraseñas. Te será muy útil especialmente si usas iPhone, iPad y Mac, pero también puedes usarlo en tu PC con Windows. Y aunque se integra principalmente en Safari, puedes consultar las contraseñas para pegarlas en otros navegadores web.

Un gestor de contraseñas en tus dispositivos

Como decía, iCloud sirve para respaldar en la nube tus archivos, documentos, fotos y vídeos, pero también los datos e información almacenados en los dispositivos compatibles y los datos guardados y/o generados por aplicaciones y juegos. Esto incluye las contraseñas que guardas a través de Safari, datos de tarjetas bancarias, etc. Para ello está lo que se conoce como Llavero de iCloud.

El llavero de iCloud es el gestor de contraseñas de Apple sincronizado en la nube y disponible en tus dispositivos y plataformas compatibles: iPhone, iPad, Mac y Windows. Forma parte de los servicios asociados a tu ID de Apple. Y su labor es guardar nombres de usuarios y contraseñas de Safari, tarjetas de crédito, contraseñas de redes WiFi y demás información delicada a buen recaudo y accesible para todos los dispositivos que tengas con iCloud activado.

Toda esa información se mantiene cifrada de extremo a extremo. Y solo puedes acceder a ellos con tus credenciales o ID de Apple. Además de guardar esa información en tus dispositivos, se encarga de sincronizarla entre ellos a través de la nube.

Activa Llavero de iCloud en iPhone, iPad y Mac

Para usar el llavero de iCloud tendrás que activarlo si no lo está ya. Desde tu iPhone, ve a Ajustes y entra en tu usuario. Si no has iniciado sesión todavía, deberás introducir tu ID de Apple. Luego verás los servicios disponibles. Entre ellos, iCloud. Y dentro de iCloud, verás Llavero. Dentro verás la opción Llavero de iCloud para activarla o desactivarla. Si el botón está en verde, está activado.

Desde Mac, tendrás que ir a Preferencias del Sistema, entrar en tu usuario con tu ID de Apple y entrar en iCloud. Ahí, comprueba que está marcado el Llavero. Si no es así, márcalo para activarlo.

Para usar Llavero de iCloud en Windows tendrás que instalar iCloud para Windows. Una vez instalado, ábrelo e inicia sesión con tu usuario y contraseña de Apple. Luego verás los servicios que ofrece. Entre ellos, activa o marca la opción Contraseñas. En Windows, este servicio de gestor de contraseñas está integrado con Microsoft Edge y con Google Chrome a través de una extensión. Podrás instalarlas desde la Configuración de iCloud para Windows.

Así, cuando tengas instalada la extensión de iCloud en Chrome y/o Edge, cuando tengas que introducir o crear una contraseña, iCloud para Windows te ayudará con ello. Además, tendrás el gestor utiliza autenticación en dos pasos, de manera que para mayor seguridad, te pedirá un código adicional cuando quieras introducir una contraseña guardada en iCloud.

Encuentra las claves guardadas en iCloud

Cuando uses Safari en iPhone, iPad, Mac y Windows, iCloud te preguntará si quieres rellenar los campos de usuario y contraseña al iniciar sesión en un formulario. Eso si guardaste esos datos en el gestor de contraseñas. Si no es así, tras introducirlos a mano, Safari puede guardarlas y, a la vez, dejarlas en el Llavero de iCloud para cuando las necesites más adelante o en otros dispositivos.

Si quieres ver las contraseñas manualmente, puedes hacerlo. En iPhone y iPad, puedes preguntarle a Siri directamente o ir a Ajustes > Contraseñas. Tendrás que introducir la clave de desbloqueo del dispositivo o usar Face ID o Touch ID. Verás la lista de páginas web en las que iniciaste sesión. Puedes usar también el buscador. Y entrar en cada ficha de la lista para hacer cambios, tras pulsar en Editar, añadir una nota, eliminar la contraseña o cambiarla en el sitio web original.

En macOS, las contraseñas están en Preferencias del Sistema > Contraseñas. Puedes mirarlas a mano, usar el buscador, eliminar claves, editarlas para actualizar la información, etc. También las encontrarás dentro de Safari si vas a Preferencias > Contraseñas. Para verlas tendrás que introducir la contraseña de usuario o usar el Touch ID de tu Mac.

Además, tanto en iPhone y iPad como en macOS, verás un aviso de advertencia en las contraseñas que han aparecido en brechas de seguridad o filtraciones. Así podrás cambiarlas y evitar que alguien las utilice sin tu permiso si se han hecho públicas en internet. Y cuando quieras crear una nueva contraseña, podrás generar una más segura que se guardará automáticamente.