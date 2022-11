¿Problemas con tus fotos para Tinder? No te preocupes, esta IA puede ser tu salvavidas. Un nuevo servicio bajo el nombre de PhotoAI utiliza el poder de la inteligencia artificial para mejorar tus fotos de perfil en Tinder. Sin importar si está mal iluminada, si tu ropa no combina o si se nota que has tomado la foto en el baño.

Por solo 19 dólares puedes formar parte de PhotoAI. Una vez te hayas suscrito, solo tienes que subir tus fotos al servicio y esperar un resultado bastante impresionante. Por supuesto, esta inteligencia artificial no solo funciona con Tinder, sino que también puede hacer fotos para casi cualquier situación. ¿Necesitas un traje y una oficina en tu foto para LinkedIn? Hecho. ¿Una foto en el Brooklyn Bridge con gafas veraniegas y pelazo para Instagram? Tú solo pide, que PhotoAI te lo da.

Dicho servicio solo necesita entre 12 y 20 de tus fotos para ponerse manos a la obra. Además, puedes hacerte con paquetes específicos. Si requieres fotos para LinkedIn, PhotoAI se encarga de generar varias que encajen en el perfil. Si, por otro lado, necesitas un paquete de imágenes para subir a Tinder y atraer a todo público, solo tienes que seleccionar esta opción.

PhotoAI, la inteligencia artificial que promete hacerte ver con "el mejor aspecto que has tenido nunca"

"Perfecta para tus fotos de perfil en apps de citas. Ahorra tiempo y dinero en lugar de un estudio de fotos reales. Escoge el fondo (iluminación de estudio, oficina, exteriores, etc)". Esta es la descripción del Tinder Pack que la compañía vende por 15 dólares en su web. No obstante, aunque es el gancho perfecto para atraer curiosos, PhotoAI puede hacer mucho más.

También puedes generar imágenes al estilo Polaroid, convertir tus fotos en memes, crear retratos con estilos bien definidos y copiar la estética de artistas populares. ¿Cuánto le toma a PhotoAI dar resultados? Pues, según comentan en su web, podría tomar hasta 12 horas en producir todas las imágenes comisionadas.

Cómo funciona PhotoAI

Robot hand making contact with human hand on dark background 3D rendering

Sebastien Lhomme, creador de PhotoAI, comentó en relación al funcionamiento de su servicio. Asegura que el proceso de producción de imágenes consta de tres pasos relativamente sencillos.

En el primero, las imágenes pasan por un proceso de mejora ligera. Es decir, se ajustan los parámetros referentes a iluminación, sombras y demás. Después, las imágenes son transferidas a un segundo paso, donde se filtran a través de un modelo que aplica el estilo deseado por los usuarios.

Como último paso, las imágenes pasan al modelo Stable Diffusion, quien se encarga de mejorar las fotos de forma sustancial usando su inteligencia artificial de generación gráfica. Un camino sencillo sobre el papel, pero bastante complejo por detrás.

¿Violan estas imágenes alguno de los términos de los sitios de citas? Pues hasta ahora es difícil saberlo. La mayoría de estas aplicaciones cuentan con políticas que prohíben a los usuarios el hacerse pasar por otras personas, o tergiversar su identidad. No obstante, no está claro hasta qué punto estas imágenes mejoradas por IA entran en alguno de estos dos puntos.

El servicio no se hace responsable por los daños a tus cuentas

Eso sí, si tu cuenta es eliminada de cualquier plataforma por el uso indebido de estas fotos, olvídate de que PhotoAI se haga responsable. Lhomme ya ha confirmado que no asumen la responsabilidad por el uso que los usuarios den a las fotos generadas a través del servicio. Asegura que, incluso antes de la existencia de estas inteligencias artificiales, ya había personas que hacían Photoshop a sus imágenes. Esta solo es una aceleración del proceso.