Imagina tener un presupuesto ilimitado y poder contratar a quien tú quieras para tu propio festival con música de Spotify. ¿A qué cantantes o grupos llamarías? Puede que ya los hayas visto en directo. Pero nunca juntos. Ahora, no obstante, puedes fantasear con esa idea. Unir a tus artistas favoritos en un único cartel estelar con tu propio festival de mentira. Con Instafest.

Sin avales ni préstamos. Tampoco necesitarás descolgar el teléfono. Eso sí. No esperes que se haga realidad. Tan solo se trata de dar rienda suelta a tu imaginación y pensar qué cantantes y grupos reunirías en un hipotético festival si tuvieras el dinero, los contactos y la capacidad organizativa para hacerlo realidad.

Tan simple como suena. Entras en la página de Instafest, inicias sesión con tus credenciales de Spotify y voilá. La propia app se encargará de generar un cartel con un festival que mostrará la música de Spotify que más escuchas allá donde vayas. ¿Y luego qué? Pues puedes compartirlo en redes sociales con tus amigos y conocidos. Sin más. Una manera diferente de hacer saber qué sueles escuchar en Spotify.

El editor de Instafest no entraña ninguna dificultad

Instafest, el festival de tus sueños

La idea es de Anshay Saboo. Si quieres saber más de él, puedes seguirle en Twitter. Instafest es una de esas páginas con una idea sencilla que se hace viral porque hace algo distinto, original y divertido. Básicamente crear el cartel gráfico de tu festival ideal. Una imagen que puedes compartir en redes sociales. O guardar en tu dispositivo si no te gusta el resultado. Ten en cuenta que se genera con tus hábitos de consumo de Spotify. No puedes poner nombres al azar.

Eso sí. Tendrás la oportunidad de indicar los días de duración del festival, para repartir los nombres de artistas y grupos en tan codiciado cartel musical. También tendrás la oportunidad de elegir un diseño de cartel según qué grupos y estilos musicales sueles escuchar. Y, por último, podrás bautizar tu festival de fantasía con el nombre que más te guste.

Así que entra en la página oficial de Instafest, donde verás un cartel de muestra. Pulsa luego en el botón Sign in with Spotify e introduce tus credenciales de Spotify. Aunque esta app no es oficial de Spotify, el proceso de iniciar sesión es seguro, ya que se realiza a través de la API de Spotify. Es más. Antes de iniciar sesión verás qué permisos necesita Instafest: tu nombre y nombre de usuario, tu imagen de perfil, tu número de seguidores, tus listas públicas de música de Spotify y, finalmente, tus artistas y contenidos más escuchados.

Los tres fondos disponibles para personalizar tu cartel de Instafest

Otra manera de compartir tu música de Spotify

Una vez en el generador de carteles, tendrás que elegir el rango de tiempo de la música de Spotify que quieres reflejar en el festival: últimas 4 semanas, últimos 6 meses o todo el tiempo. Luego selecciona uno de los tres estilos gráficos. Y, finalmente, deja tu nombre de Spotify o cámbialo por un nombre personalizado por ti mismo. Luego pulsa en Save and Share.

Por lo demás, poco secreto tiene Instafest. Podrás descargar el cartel para compartir en formato PNG. Aunque si decides guardarlo directamente haciendo clic derecho en la imagen, podrás hacerlo en formato SVG. No hay más. Y si no ves la lista de cantantes y grupos de Spotify será porque hace mucho que no usas Spotify.

Spotify destaca, además de por su catálogo, por contar con funciones sorpresa que te permiten disfrutar más y mejor de tus canciones favoritas. Esta en concreto no depende de Spotify. Y tampoco le dedicarás mucho tiempo. Pero te será muy útil para fantasear con tu festival de música y que todos sepan qué escuchas con más frecuencia.