Indiana Jones, uno de los personajes más reconocidos de la cultura pop, tendrá su propia serie en Disney+. De acuerdo a la información de Variety, Lucasfilm se encuentra buscando a los guionistas indicados para sacar adelante el proyecto. Por lo tanto, se intuye que todavía se encuentra en una etapa muy temprana de desarrollo. Quizá tengan que pasar varios años para que vea la luz…

Los detalles sobre la serie de Indiana Jones son bastante escasos. No se sabe si será una precuela, o si por el contrario planean extender la historia del aventurero más allá de Indiana Jones 5, cuyo estreno está programado para el 30 de junio de 2023. Este dato será de extrema importancia, pues también nos permitirá saber si Harrison Ford, el actor que le ha dado vida al personaje desde sus comienzos, será protagonista o no de la serie.

En este punto podemos poner sobre la mesa que el propio Harrison Ford, durante la D23 Expo, dejó entrever que la quinta entrega será su despedida de Indiana Jones. "Las películas de Indiana Jones son sobre fantasía y misterio, pero también sobre el corazón. Tenemos una gran historia que contar, así como una película que te pateará el trasero", comentó. Cuando se le cuestionó directamente sobre su futuro en la franquicia, prefirió eludir la pregunta respondiendo "Eso es todo".

No debería sorprendernos si Harrison Ford no participa en la serie de Indiana Jones. Primeramente, porque el actor está más ligado a las producciones en la pantalla grande, no a las series. Por otro lado, es bien sabido que tiene otros papeles en marcha. Uno de ellos es el del General Thaddeus Ross en el Universo Cinematográfico de Marvel. Recordemos que tomará el lugar que dejó William Hurt, quien falleció este mismo año.

Por lo tanto, todo indica que será una precuela, lo que conlleva buscar a un nuevo actor que tome tan relevante papel. Eso sí, no será la primera que Indiana Jones tenga una serie. En 1992, la cadena ABC estrenó The Young Indiana Jones Chronicles, que precisamente explora una etapa previa del personaje. En aquel entonces, la versión joven de Indiana Jones quedó en manos de Corey Carrier y Sean Patrick Flanery.

Antes de la serie, por supuesto, podremos disfrutar Indiana Jones 5. La dirección de este largometraje fue responsabilidad de James Mangold, mientras que el guion estuvo a cargo de James Mangold, Jez Butterworth, Jonathan Kasdan y John-Henry Butterworth. El reparto, por su parte, está conformado por Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Antonio Banderas, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson, Toby Jones y Olivier Richters, entre otros.