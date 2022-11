La película Guardianes de la Galaxia: Especial Felices Fiestas, que puede verse en Disney+, se ha convertido en el añadido más curioso a la siempre creciente saga superheroica de Marvel. Pero también en una colección de referencias a la franquicia entera. Una de las más inesperadas es el easter egg que incluye a Kingo (Kumail Nanjiani), uno de los personajes de Eternos. Se trata del más reciente guiño a una de las películas más polémicas de la fase cuatro de Marvel.

El superhéroe — o, mejor dicho, su alter ego como actor de Bollywood — se ha convertido en un habitual en las producciones de la franquicia. Esta vez, apareció en dos breves ocasiones en Guardianes de la Galaxia: Especial Felices Fiestas. Ambas en carteles que aluden a su floreciente carrera cinematográfica. Kingo oculta su identidad y, en especial, su inmortalidad, a plena vista pública al encarnar una celebridad de cine en la India. En la película de Chloé Zhao, Kingo explica que durante más de medio siglo fingió ser parte de una “dinastía de actores”.

La historia es una de las más llamativas en medio del puñado que narró Eternals. De hecho, se transformó en fuente de chistes y guiños constantes en las producciones siguientes de Marvel. Guardianes de la Galaxia: Especial Felices Fiestas llevó la reciente costumbre un poco más allá de lo esperado.

Mientras Mantis (Pom Klementieff) y Drax (Dave Bautista) recorren Hollywood en busca de Kevin Bacon, pueden verse dos pósteres alusivos al supuesto actor. En ambos, su figura es muy visible. En especial, en la que puede verse el rostro de Kingo como parte de una valla gigantesca. ¿Una nueva película o su definitiva incursión en Hollywood? Guardianes de la Galaxia: Especial Felices Fiestas no lo aclara, lo que añade más ingredientes a la larga y curiosa travesía de Kingo en Marvel.

Guardianes de la Galaxia: Especial Felices Fiestas repite una curiosa costumbre

Mostrar a Kingo se transformó en una especie de hábito singular en las nuevas producciones de Marvel. En la serie Ms Marvel pudo verse un cartel con el anuncio de una de las películas de Kingo durante el viaje de la joven heroína a Pakistán. También, hace meses, se revelaron las primeras imágenes de la segunda temporada de Loki.

La que más llamó la atención es aquella en la que se muestra al protagonista frente a un cartel con el rostro del Eterno. ¿Se trató de un anuncio entre el encuentro entre ambos héroes en algún punto de la intricada línea de tiempo que presumiblemente recorrerá el dios asgardiano?

Con todo, el futuro de Kingo es un misterio para Kumail Nanjiani. Hace poco, el actor confesó que no tiene demasiada idea de lo que ocurrirá con su personaje en la próxima fase de Marvel. En una entrevista con Collider afirmó divertirse con las curiosas apariciones del personaje. No obstante, no tiene “indicio alguno” de si eso significa que retornará en alguna película futura.

“Estoy completamente a oscuras. No tengo idea de lo que está pasando. No sé cuándo o incluso si Kingo regresará a la MCU. Realmente no tengo idea”. A pesar de eso, Nanjiani continúa involucrado en los proyectos de Marvel y entusiasmado por regresar a cualquiera de ellos. “Estoy realmente emocionado por la dirección en la que van”, dijo el actor. “Acabo de ver la nueva película de Black Panther y nunca había visto un éxito de taquilla como ese. Es tan complicado y trágico de muchas maneras diferentes, pero también divertido y emocionante. Entonces, creo que realmente se están esforzando y haciendo cosas geniales en este momento. Me encantaría volver y hacer cosas, pero realmente no tengo idea”.

Por otra parte, el productor de Eternals, Nate Moore, afirmó para Comicbook que los personajes de la película de Zhao regresarán en algún momento. “No quiero estropear nada, pero no hemos visto al último de esos personajes”. Lo que quiere decir que, además de las divertidas alusiones a Kingo, es más que probable que el nutrido grupo de superhéroes regrese antes o después.