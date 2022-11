Malas noticias para los acreedores de FTX: es cada vez menos probable que recuperen sus fondos. Eso dio a entender uno de los abogados del exchange de criptomonedas, quien aseguró que una "cantidad considerable" de sus activos han sido robados. La afirmación se produjo durante la primera audiencia judicial después que la firma de Sam Bankman-Fried se declarara en bancarrota.

Según recoge Associated Press, fue James Bromley, de la firma Sullivan & Cromwell, quien dio a conocer la mala noticia en una reunión vía Zoom con el Juez de Quiebras de Estados Unidos John Dorsey. El letrado es uno de los que se encuentra a cargo del proceso de bancarrota de FTX, tarea que ya ha demostrado ser muy compleja.

"Esta empresa estaba dirigida por personas sin experiencia, poco sofisticadas y potencialmente comprometidas personalmente. Es uno de los colapsos más abruptos y difíciles en la historia de las compañías estadounidenses", aseguró.

Con respecto al robo de los activos de FTX, Bromley no ahondó en detalles. De todos modos, la noticia no sorprende. Horas después de que la firma se declarara en bancarrota, cientos de millones de dólares en criptomonedas comenzaron a ser extraídos de la plataforma hacia wallets desconocidas. Se estima que la suma afectada estaría entre 450 y 600 millones de dólares.

El robo de fondos, otro gran dolor de cabeza para las víctimas de la quiebra de FTX

En principio se dijo que el atraco había sido interno, y se llegó a sospechar del propio Sam Bankman-Fried. Después, Reuters informó que, en realidad, no había sido un hackeo, sino una confiscación de fondos por parte de las autoridades de Bahamas, donde FTX está registrada. No obstante, el robo quedó verdaderamente en evidencia en los últimos días, cuando se comenzó a mover los criptoactivos para segmentarlos en varias carteras.

Se estima que, bajo esta modalidad, el hacker repartió alrededor de 200 millones de dólares en ETH en una docena de wallets diferentes. Además, el pasado domingo cambió 27 millones de dólares en ETH por wBTC y RenBTC, dos tokens de Wrapped Bitcoin —Bitcoin envuelto— que se pueden movilizar por la blockchain de Ethereum.

El abogado Bromley mencionó que, hasta ahora, han recibido unos 100.000 reclamos contra FTX. Pero esperan que dicha cifra se eleve hasta 1 millón de acreedores. "Entendemos la preocupación y la indignación, y estamos trabajando día y noche para llevar orden al desorden", aseveró.

Fuertes críticas

Las declaraciones del letrado han estado en línea con las de John J. Ray III, el especialista en reestructuraciones que ha sido nombrado CEO para afrontar la quiebra de FTX. La semana pasada, el experto reconoció que el desastre en la compañía de Sam Bankman-Fried era tal, que estaban teniendo problemas para encontrar tanto sus criptomonedas como la totalidad de sus cuentas bancarias.

"Tengo más de 40 años de experiencia legal y de reestructuración. He sido director de reestructuración o director ejecutivo en varias de las quiebras corporativas más grandes de la historia. Nunca en mi carrera he visto semejante falla de los controles corporativos y una ausencia tan completa de información financiera confiable como aquí", aseguró Ray. Una declaración que no debe tomarse al pasar, considerando que proviene de quien también estuvo a cargo de la quiebra de Enron.

En cuanto a FTX, el juez Dorsey ha aprobado que los nombres y las direcciones de las personas afectadas por la bancarrota permanezcan en secreto. Al menos por ahora. Esto es algo que no ocurre habitualmente, puesto que, al menos en Estados Unidos, los reclamos contra una firma en quiebra son públicos por ley. No obstante, los abogados de FTX quieren mantener oculta la identidad de los clientes para evitar el posible robo de sus cuentas en la plataforma.