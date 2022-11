Después de once conmovedoras, potentes e irregulares temporadas, The Walking Dead está a punto de terminar en Disney+. Y con ella una larga historia que, además, abrió la posibilidad de un universo de personajes y narraciones cada vez más amplio. Aunque fiel a su tradición, su capítulo final anuncia algo más que una conclusión. También la muerte de varios de uno o varios de sus personajes más queridos.

Mucho más aún después del penúltimo capítulo, en que la violencia escaló a un nivel por completo nuevo. Tanto como para cambiar la configuración de poder entre los sobrevivientes y el ataque de la Mancomunidad. Lo que, a la vez, anuncia que es más que probable que el escenario de batalla deje atrás algunos personajes. Además de Daryl (Norman Reedus), Maggie (Lauren Cohan) y Negan (Jeffrey Dean Morgan), que protagonizarán el venidero spin off, nadie parece estar a salvo. Menos aún cuando The Walking Dead dejó claro que está dispuesta a comenzar una nueva visión acerca del poder sobre las cenizas de un enfrentamiento encarnizado.

De modo que, ¿quién es posible que muera en el último capítulo de The Walking Dead? La serie podría tomar algunas decisiones para concluir su argumento de una manera u otra y todo dependerá de los personajes que mueran. Te dejamos un resumen de los que tienen las mayores probabilidades de ser el chivo expiatorio en medio de una contienda brutal.

Jerry, el que más papeletas tiene de morir en el final de The Walking Dead

En el penúltimo episodio de The Walking Dead, el ex hombre de confianza de Ezequiel se encontraba en una posición comprometida. Jerry tomó la decisión de enfrentarse a una manada de caminantes que amenazaba con invadir la Mancomunidad. El gesto, a mitad de camino entre el heroísmo y la desesperación, le llevó a romper su propio sentido de la supervivencia. Pero, para el personaje, ha sido un largo camino hasta encontrar una forma de demostrar su valor y el sentido de su objetivo en The Walking Dead.

De modo que, tras amputar el brazo de Lydia, decidió ir en busca de Luke, Jules y Elijah. Por supuesto, Jerry tuvo un momento de iluminación al recordar sus buenos momentos e, incluso, hablar de fundar un “reino” junto con su esposa Nabila. Una especie de anuncio entre líneas de que lo más probable es que no volvamos a ver — con vida o, al menos, salud — al personaje.

Aaron y la despedida que anuncia un fallecimiento

En esta temporada, Aaron estuvo al borde de la muerte en más de una ocasión. En el capítulo No Other Way, de principios de temporada, Lydia le salvó de morir. Favor que retribuyó poco después a costa de correr un riesgo complicado. Pero fue en el penúltimo capítulo de The Walking Dead en el que el personaje pareció decir adiós de manera anticipada. Después de recordar con amor al fallecido Eric y despedirse de su hija Gracie, el terreno parece preparado para que el personaje afronte su destino.

Ross Marquand as Aaron - The Walking Dead _ Season 10, Episode 19 - Photo Credit: Josh Stringer/AMC

Se trata de otro de los giros argumentales más habituales en The Walking Dead, que usualmente suele explorar las emociones de sus personajes antes del fin. ¿Aaron podría ser la gran demostración de que aprender el valor de los momentos más preciados es una forma segura de morir en la serie? Solo resta esperar.

Las decisiones desesperadas de Rosita en The Walking Dead

Convertida en el emblema de la madre coraje, lo más probable es que Rosita sea capaz de atravesar el enjambre de caminantes que rodea la Mancomunidad. Después de todo, desde el inicio de la temporada el personaje dejó claro que proteger a su bebé Coco se había convertido en su prioridad. Por lo que el secuestro de la niña a manos de la Mancomunidad, solo hará que el personaje tome decisiones desesperadas. La más probable, atravesar una multitud de zombis en busca de su pequeña.

Por supuesto, The Walking Dead ya dejó claro que es probable que Rosita sea una de las víctimas fatales del final de temporada. En sus primeros episodios, el personaje tuvo una pesadilla explícita sobre la muerte, en la que pudo ver a su adorado Abraham. ¿Preludio de su asesinato violento a manos de caminantes? Lo más probable.

Padre Gabriel, otro candidato seguro

Si Rosita está dispuesta a enfrentar a un ejército de zombis por su hija, Gabriel hará lo mismo, convertido en el padre adoptivo de Coco en The Walking Dead. El personaje, transformado a lo largo de las últimas temporadas en espíritu de la supervivencia, es probablemente el candidato más seguro para una muerte atroz. Después de todo, su contraparte en el cómic lo hizo ya hace mucho, en una escena espeluznante en que fue destripado y devorado por una manada de caminantes.

¿Será este el destino de un personaje que incluso perdió un ojo en mitad de su batalla por la supervivencia? Hay una alta probabilidad de que llegue a un punto complicado en que su muerte beneficie a Rosita en su búsqueda de Coco. Lo que podría ser el fin de Gabriel.

Luke y Jules

Los eternos sobrevivientes de The Walking Dead desde la temporada nueve podrían ser las víctimas ideales en medio de un final de temporada emocional. En especial, cuando ya han transitado cubiertos de sangre y vísceras para salvar la vida de los caminantes en más de una ocasión. Pero, como si eso no fuera suficiente, también enfrentaron a una manada de caminantes a fuerza bruta para salvar la vida de una forma desconcertante.

¿Podrán repetir su hazaña en el último capítulo? Lo más probable es que no y que la despedida sea definitiva. Mucho más cuando ambos personajes son el símbolo vivo de una nueva mirada sobre la capacidad de sobrevivir en The Walking Dead.

La muerte justa de Pamela Milton en el final de The Walking Dead

Por justicia, debería ser la primera en morir, después que en el antepenúltimo capítulo disparó a Judith. Como si el crimen no fuera suficiente, convirtió a Alexandria en el campo de prisioneros de Outpost 22, enjuició a Eugene y desvió a cientos de caminantes hacia la Mancomunidad. Prácticamente convertida en el enemigo a temer en medio de una temporada llena de ellos, su muerte sería un acto de supervivencia.

Pero, ¿podría ser el primer acto de justicia de algún nuevo régimen después de la posible caída de la Mancomunidad? Solo resta por ver lo que depara el último capítulo de The Walking Dead en el cierre definitivo de su historia.