Female Founders Day cumple su segundo año y los problemas siguen siendo los mismos. Faltan espacios, faltan voces, faltan iniciativas. No en general, sino de un grupo muy concreto, uno muy específico: el de las mujeres.

El encuentro de Female Founders Day, que tendrá lugar el próximo 29 de noviembre en el Ateneo, vuelve a insistir en el mantra que muchos no quieren escuchar. Que parece que duele escuchar y que muchos prefieren lograr sin hacer nada. Spoiler: si no haces nada, no pasa nada. Y que los datos están sobre la mesa. El mapa del emprendimiento de South Summit, presentado casi al cierre del año, apelaba directamente sobre este dato. "La incorporación de la mujer al ecosistema sigue siendo una asignatura pendiente a nivel global, con un porcentaje en torno al 20 %, cifra que, prácticamente, no se ha movido en los últimos 8 años", apuntaba el estudio. Si vamos a otros estudios, dicho porcentaje decrece hasta llegar incluso al 15 %. "Los datos siguen mostrando que, pese a los esfuerzos, el porcentaje de mujeres en el ecosistema sigue siendo bajo", apunta Sofía Benjumea, directora de Google for Startups y patrocinadores del encuentro.

¿Es suficiente? Ni mucho menos o eso quieren dejar claro en el Female Founders Day. Desde esta base, Ángel Niño, del Área de Innovación del Ayuntamiento de Madrid, "llama a no conformarse e insiste en seguir trabajando para visibilizar el trabajo de mujeres líderes y profesionales dentro del ámbito empresarial".

Y es que, la situación actual vive en la balanza de seguir empujando o quedarse callado. "Estamos en un momento muy crítico, porque existe la falsa percepción de igualdad", comenta Carmen Hidalgo, directora de Marketing de Trucksters, "hay muchísimo conseguido y eso nos lleva al inmovilismo, lo que es muy peligroso".

La necesidad de crear referentes reales, el mantra de Female Founders Day

Precisamente en la creación de referentes es el objetivo concreto de esta nueva edición de Female Founders Day. Pero no de cualquiera, sino de unos alcanzables. Reales.

"Buscamos un referente sano y real", apunta Carmen, "gente que sea igual que tú y que yo". Durante muchos años, de hecho, las mujeres que se salían de la norma tenían, por definición, una vida complicada. "Ninguna joven quisiera ser Marie Curie", explica la directora de Marketing Trucksters, por eso hay que hablar de mujeres que tengan problemas reales. El mundo del cine, incluso, ha tenido que responder a esta pregunta. La figura de la mujer de éxito estaba relacionada, a menudo, con problemas sociales o una vida alejada de la normalidad del mundo. No ocurría lo contrario con los hombres de éxito. Junto a un negocio redondo, gozaban de una vida plena. Un simple detalle que, sin embargo, ha calado hondo en el colectivo femenino de muchas generaciones.

Y el motivo está claro para Female Founders Day: para vencer el síndrome del impostor o techo de cristal que afecta al colectivo de las mujeres. No solo emprendedoras. Todas aquellas que se enfrentan cada día a un reto. De hecho, el grosor de ese techo es tan grande que se le conoce, incluso, como techo de hormigón.

Sector muy masculino, también un lugar para las mujeres

El caso de Carmen es solo uno de muchos que la segunda edición de Female Founders Day quiere poner en la palestra. Trucksters, dedicada a la logística de grandes mercancías, es una rara avis en un sector que aún tiene muchas cuentas pendientes. Por un lado, nos cuenta, solo el 7 % de su flota está formada por mujeres. Pero su problema no solo reside en el bajo número de mujeres, sino en las condiciones de vida ligadas al mundo del transporte. "Cuando consigamos que esta profesión sea digna, ya estaremos en disposición de abrirnos a nuevos colectivos", apunta. No solo para las mujeres, que también, sino a unas nuevas generaciones que no ven en el sector del transporte una vía laboral.

Y como ella, todo un grupo de mujeres que está abriendo las puertas –y quitando las polillas de sectores profundamente masculinos. Yaiza Canosa, fundadora de GOI, también centrado en el transporte, tiene dos cosas en su contra: es joven y es mujer. Y con todo, ha triunfado con su propuesta, que quiere que sea ejemplo para muchas otras emprendedoras.

Cristina Martin, desde la plataforma de logística Usyncro o Patricia López con un sistema para frenar la eyaculación precoz, MyHyxel, también han triunfado en sector que lo tenían todo en su contra: tradición y masculinidad. Algo que defenderán en esta nueva edición de Female Founders Day.