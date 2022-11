DJI tiene un nuevo integrante en su catálogo de drones, y más concretamente, un nuevo miembro en la serie Mavic 3. La compañía asiática ha anunciado el DJI Mavic 3 Classic, una alternativa al Mavic 3 original o al Mavic 3 Cine con especificaciones muy similares, pero con una importante ausencia para hacer que este modelo sea algo más económico.

El nuevo DJI Mavic 3 Classic, de hecho, incluye el mismo sensor primario que el resto de modelos de su serie. Es, en concreto, un sensor CMOS de 4/3 pulgadas y de 20 megapíxeles de resolución. Permite una grabación de vídeo en una resolución máxima de 5.1K con 50 fps, 4K con 60 fps o 1080p a 60 fps. El nuevo modelo Classic, no obstante, no tiene el sensor teleobjetivo adicional que sí vemos en el resto de modelos, por lo que no es posible capturar tomas con un zoom híbrido (combinación de zoom óptico y digital) de hasta 28X, como sí permite el Mavic 3.

El DJI Mavic 3 Classic, eso sí, mantiene la lente firmada por Hasselblad y, por tanto, los añadidos y extras que la compañía sueca de cámaras incluye en el resto de drones del fabricante. Uno de ellos es el procesado bautizado como Natural Colour Solution, que ofrece unos tonos y colores más realistas. También se incluye el sistema HLG, para mejorar el rango dinámico de las tomas.

Misma autonomía y funciones que el Mavic 3

El Mavic 3 Classic de DJI, por otro lado, cuenta con exactamente las mismas baterías que el resto de modelos de su serie. Es capaz, por tanto, de realizar vuelos de hasta 46 minutos de duración. Incluye, además, algunas funciones adicionales para poder aprovechar al máximo los vuelos y mejorar la experiencia de grabación. ActiveTrack 5.0, por ejemplo, permite realizar un reconocimiento de objetos a través de los sensores integrados en el dron, para así fijarlos en el encuadre y capturar una toma mucho más precisa. También se incluye el modo MasterShots, que graba y edita los clips de forma automática.

Otra característica interesante del Mavic 3 Classic es el control de crucero. Esta función, en concreto, permite aplicar al dron una velocidad constante para que la grabación de vídeo o la captura de imágenes sea más fluida y con menos temblores. En cuanto a seguridad, el Mavic 3 Classic implementa el sistema APAS 5.0, capaz de reconocer obstáculos y esquivarlos de forma autónoma. También dispone de un receptor ADS-B AirSense, para informar a los pilotos de aviones y helicópteros cercanos que hay un dron volando en el entorno.

¿Cuánto cuesta el nuevo DJI Mavic 3 Classic?

El nuevo Mavic 3 Classis que, recordemos, es muy similar al Mavic 3 original, pero sin el sensor teleobjetivo, se puede adquirir a partir de hoy a un precio a partir de 1.499 euros. Este precio, no obstante, es para el pack que incluye únicamente el dron. En cambio, el Mavic 3 Classic con el control remoto DJI RC-N1 y el cargador se puede adquirir a un precio de 1.599 euros o por 1.749 euros si prefieres el mando DJI RC.

Por otro lado, DJI vende un kit adicional que incluye dos baterías de vuelo inteligentes, un centro de carga para baterías, un cargador para coche de 65 W, tres pares de hélices de reducción de ruido y una bolsa de transporte. El precio de este es de 599 euros.