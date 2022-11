El multijugador de Modern Warfare 2 ya está disponible para todos. El nuevo sistema de armas del juego, centrado en las diferentes familias, cambia un poco la dinámica del desbloqueo de accesorios y de las propias armas, puesto que ya no están ligadas al nivel de rango general. Para desbloquear muchas de las armas hay que subir el nivel de una de ellas dentro de cada familia. Muy diferente a otros Call of Duty: Modern Warfare 2.

Por un lado, las armas del Call of Duty: Modern Warfare 2 tiene menos niveles que otros años, pero también tienen una progresión lenta. Y hay algunas que, para tener acceso a ellas, hay que haber nivelado unas cuantas antes. Esto implica que hay que cambiar parte de la dinámica, puesto que el juego nos obliga a jugar con armas que no nos gustan o que no nos habíamos planteado.

Aunque los token de 2XP facilitan mucho la subida de nivel, tanto de armas como de rango, lo cierto es que el juego acaba de salir y hay pocos disponibles. Además, que son un consumible asociado en algunos casos a micropagos, por lo que hay que buscan otros métodos.

Los mejores modos de juego para subir las armas en Call of Duty: Modern Warfare 2

La forma más rápida de subir armas de nivel son los modos de juego Invasión o Prisionero. El primero por ser frenético y, lo más importante, incluir bots. Los bots soy muy sencillos de matar, y además tienen la ventaja que, en términos de experiencia de armas, cuenta similar comparado con matar a un jugador normal. Además, son muy numeroso, y si el jugador tiene la suerte de pillar un respawn de bots, puede subir 4-5 niveles de arma por partida de Invasión.

Es decir, si se lo monta bien, puede subir un arma completa en 4 partidas completas, al menos las que tienen 20-21 niveles. Pistolas, y armas bloqueadas por nivel, son otra historia. Esas, de hecho, suele ser más sencillo subirlas en hardcore (o Tier 1 en este caso), pero el modo de juego todavía no está disponible y no lo estará hasta mediados de noviembre.

Otra opción es Rescate de prisionero. Aunque es un modo de juego más cercado a BYD y no hay respawns constantes, cada baja en estas partidas cuenta como 4 en los modos tradicionales, por lo que si eres buen jugador puede ser una fuente genial para adquirir XP de armas y tenerlo todo listo para Warzone.

Recuerda que, en caso de que no convenzan ninguno de los dos métodos, lo más sencillo es jugar a Punto Caliente o Dominio y hacer bajas en las zonas de objetivo. Ofrecerán más XP que las bajas normales, pero siempre será más lento que jugar en Invasión o en Rescate del Prisionero. Y ahí, lógicamente, está más limitado por el SBMM, por lo que habrá partidas en la que apenas ganes XP si tus rivales son jugadores con mucho K/D Ratio.