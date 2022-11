Thor está a punto de unirse al panteón de héroes caídos del Universo Cinematográfico de Marvel. Al menos, es el deseo de Chris Hemsworth, que, según confesó en una entrevista a Vanity Fair, quiere que la próxima aparición del personaje sea la última. A pesar de que, durante la promoción de Thor: Love and Thunder, el actor insistió en continuar con la historia del personaje. Parece que ahora prefiere una muerte heroica y una conclusión que pueda cerrar su prolongado arco narrativo.

Thor, que se convirtió en uno de los pocos miembros de Los Vengadores originales que sobrevivió a la fase cuatro, tuvo un recorrido azaroso. Desde príncipe petulante de un reino opulento a un padre amoroso. El héroe atravesó prácticamente todos los lugares imaginables, para culminar sosteniendo en brazos a Jane Foster (Natalie Portman) mientras moría. La cuarta película de la subfranquicia no solamente dejó claro que una nueva era comenzaba para el héroe. También que quizás estaba a punto de enfrentarse a Hércules (Brett Goldstein) en una batalla potencialmente mortal.

Lo cual podría confirmar las declaraciones de Chris Hemsworth más recientes. Para el intérprete, Thor ha llegado a un punto en el que necesita “una conclusión”. También un cierre apropiado a una larga historia que convirtió al personaje en uno de los más curiosos del Universo Cinematográfico de Marvel. Desde un comienzo en el que fue un héroe trágico, la historia de Thor se convirtió en una de las miradas más experimentales de la franquicia. Tanto como para que la cuarta película que narra su recorrido en pantalla grande desconcertara y cautivara a partes iguales. Algo que no pasó desapercibido para el actor.

Chris Hemsworth dice adiós al dios del Trueno

Chris Hemsworth explicó que desearía una conclusión que permitiera despedir al personaje a la manera en que ocurrió con Iron Man y el Capitán América. Como se recordará, ambos héroes tuvieron un arco heroico que culminó con la muerte de uno y un curioso destino feliz para el otro. Una posibilidad que el intérprete australiano desearía para Thor, convertido finalmente en una figura emblemática dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

“Sí, claro. Siento que probablemente tendríamos que cerrar el libro si lo volviera a hacer, ¿sabes a lo que me refiero?. Un hecho que lo justifique”, dijo a Vanity Fair. “Siento que sería el final, pero eso no se basa en nada que nadie me haya dicho ni en ningún tipo de plan. Tienes este nacimiento de un héroe, el viaje de un héroe, luego la muerte de un héroe, y no sé… ¿Estoy en esa etapa? ¿Quién sabe?”.

Marvel Studios

Para Chris Hemsworth, Thor ha evolucionado lo suficiente como para que la muerte sea su destino inevitable. En la misma entrevista, analiza que el poder de Thor radica en su capacidad para evolucionar y convertirse en emblema de esperanza. Algo que le llevaría a una conclusión apoteósica que brindaría al personaje un final triunfal a la altura de sus actores heroicos y su importancia en la saga.

Thor y su singular historia en la pantalla grande

De hecho, ya hubo preguntas entre los fanáticos sobre cómo continuaría la historia de Thor. En especial, después de que el calendario de la siguiente fase de Marvel no incluyera una quinta película de su historia. No obstante, es probable que el personaje sea incluido dentro de los multitudinarios elencos de las venideras grandes películas de la franquicia. Avengers: The Kang Dynasty y Avengers: Secret Wars ya se anuncian como auténticos éxitos cinematográficos. Es más que probable que Thor forme parte de ambos.

También que el momento de despedir al personaje ocurra en una de las grandes batallas de sus argumentos. Lo que sería un final extraordinario para un personaje que tuvo un recorrido profundo y emocional, casi por completo inesperado.