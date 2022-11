Bob Odenkirk, mejor conocido por interpretar a Saul Goodman en Better Call Saul, sería el nuevo fichaje de Marvel. Los rumores más recientes apuntan a que el actor de la popular serie de Netflix se integraría al Universo Cinematográfico de Marvel en un papel importante dentro de Wonder Man. Múltiples fuentes confirman que Odenkirk sería el actor ideal para encarnar a uno de los personajes principales de la serie de Disney Plus.

De acuerdo con The Illuminerdi, Marvel Studios estaría negociando con el actor de Better Call Saul para integrarse al reparto de Wonder Man. El reporte no menciona el papel que interpretará Bob Odenkirk, aunque sugiere que podría tratarse de Neal Saroyan, un agente de talento. En el comic, Saroyan funge como agente de Simon Williams consiguiéndole papeles como actor de vez en cuando.

Una de las fuentes mencionó que los productores de Wonder Man quieren a Odenkirk para un papel especial en la serie. El actor pasaría de ser abogado a convertirse en un representante de actores con poderes psíquicos. En los comics, Neal Saroyan es una especie de Saul Goodman que cruza la línea en múltiples ocasiones y pone en aprietos al personaje principal, Simon Williams.

Bob Odenkirk tendría un papel especial en Wonder Man, la próxima serie de Marvel

Neal Saroyan debutó en 1991 y rápidamente se convirtió en uno de los favoritos. Su papel como representante es una burla a los excesos que se vivían en Hollywood durante la década de 1990. En los comics, Saroyan no conocía límites y haría lo que fuera necesario con tal de conseguir publicidad a su cliente, sin importar si sus acciones ponían en peligro a los demás.

En una de sus últimas apariciones se descubre que Neal Saroyan es en realidad un supervillano que intenta acabar con Los Vengadores manipulando a Ladykiller. Aunque es muy temprano para asegurar que Bob Odenkirk interpretará a Saroyan, el papel calzaría perfecto para un actor de su talla.

Dos fuentes respaldan el rumor y aseguran que hubo un acercamiento entre Marvel y el actor. Por ahora la negociación se encuentra en las primeras etapas y tendremos que esperar algún tiempo. De confirmarse, Bob Odenkirk se uniría al reparto de Wonder Man que incluye a Yahya Abdul-Mateen II en el papel principal y Ben Kingsley, como Trevor Slattery.

Wonder Man fue revelado en junio gracias a The Hollywood Reporter. Daniel Cretton, director de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, está al mando de la serie, mientras que Andrew Guest, guionista de Brooklyn Nine-Nine y Community, se desempeñará como escritor en jefe. Hasta ahora solo se ha confirmado la participación de Abdul-Mateen II y Kingsley, y se espera que la serie comience su rodaje en 2023.