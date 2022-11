El personaje de Bambi será el próximo en abandonar los relatos infantiles para convertirse en pesadilla cinematográfica. Según Entertainment Weekly, el director Scott Jeffrey transformará al entrañable ciervo en una “máquina de matar viciosa en el desierto”.

Ahora mismo, Bambi: The Reckoning se encuentra en fase de producción. Según el realizador, se trata de una reinvención a gran escala de la popular historia de Disney. “La película será un recuento increíblemente oscuro de la historia de 1928 que todos conocemos y amamos. […] ¡Prepárense para un Bambi rabioso!”.

Pero, al parecer, se trata de algo más que un juego de palabras. Según la descripción de Bambi: The Reckoning, el guion mostrará toda una nueva versión del relato. “Bambi busca venganza contra el cazador que le disparó a su madre”, explica. “Lo encontrará y comenzará una larga cadena de asesinatos”. Para Jeffrey se trata de una manera de reconstruir una versión del cuento original “más poderosa y temible”.

Bambi: The Reckoning o cómo los cuentos se vuelven historias de terror

Bambi: The Reckoning es el más reciente proyecto basado en queridos personajes que ha llegado a dominio público de Estados Unidos en años recientes. Hace unos meses, la noticia de que Pooh: Blood & Honey transformaría al recordado cuento infantil en un relato de horror sorprendió. Mucho más cuando el director, Rhys Frake-Waterfield, insistió en que convertiría la clásica historia en “un escenario terrorífico”. Se trata de la primera obra derivada de la saga de A. A. Milne, que el 1 de enero del 2022 dejó de pertenecer a Disney.

Ahora, Frake-Waterfield regresa como productor de esta nueva versión de Bambi que promete, por supuesto, vísceras y sangre derramadas. Hay pocos detalles sobre la trama, más allá de que será uno de los estrenos pautados para el año 2023. También, “que será una película de terror a toda regla”.

No obstante, el director de Bambi: The Reckoning ya planea incluso la forma en que profundizará en una historia temible. Siempre según EW, el guion tendrá giros “y la atmósfera inquietante” de la película The Ritual del 2017. “Será una pesadilla tensa y angustiosa, que dará un nuevo sentido al dolor de Bambi”, explicó el realizador.

Llegó el fin de los cuentos de hadas

La liberación de los derechos de autor de varias de las propiedades intelectuales emblemáticas de Disney está resultando en un singular subgénero. Mucho más cuando, en los años venideros, un puñado de sus obras más emblemáticas entrará en el dominio público en 2024. Lo que incluye a Mickey Mouse y varios de sus cuentos de hadas más conocidos.

¿Se transformarán los antiguos personajes infantiles en una saga de asesinos violentos para cierto cine de explotación de terror? Por ahora, Bambi: The Reckoning deja claro que hay un largo trecho por recorrer en un terreno desconocido. Algo que los más intrépidos directores y guionistas piensan aprovechar.