La película Winnie The Pooh Blood and Honey está a punto de estrenarse y comienzan a revelarse los detalles de una de las producciones más curiosas del año. El argumento, basado de manera directa en la saga infantil de A.A Milne, regresa al cine como una fantasía terrorífica. Según la historia, Winnie The Pooh y Piglet terminan convertidos en criaturas salvajes después de ser abandonados por Christopher Robin. Como si eso no fuera suficiente, la más reciente información sobre el film deja claro que ambos terminan por devorar a Eeyore (Ígor en su versión en español).

La película de Winnie The Pooh, dirigida por el novel realizador Rhys Frake-Waterfield, es una reinvención de la trama original en clave de cine de género. Oficialmente es el primer producto derivado de la liberación de los derechos de autor sobre la obra de Milne. Hace pocas semanas, sus primeras fotografías llegaron a internet y causaron un completo revuelo. En especial, las imágenes que mostraban a Pooh y a Tiger convertidos en tétricas criaturas de pesadilla. Como si eso no fuera suficiente, otra de las imágenes parecía sugerir que ambos estaban a punto de asesinar a una mujer que tomaba un baño en un jacuzzi.

El primer acto brutal que convertirán Pooh y Tiger será la de comerse a Eeyore

Por disparatado que parezca, se trata de un proyecto que parece mucho más elaborado de lo que podría sugerir su premisa demencial. En realidad, el director Rhys Frake-Waterfield tomó varios de los puntos centrales de la saga para crear un mundo siniestro. Uno en que incluso, incluye un asesinato violento contra uno de los personajes centrales. Así comentó para Dread Central el director, que ahondó en los puntos más importantes de la película. En específico, el hecho de que el primer acto brutal que convertirán Pooh y Tiger será el de comerse a Eeyore. Para el realizador es de considerable importancia que la versión “rompa todos los moldes y sea un mundo nuevo”. Algo que espera lograr apelando a los espacios más oscuros del género de terror con este Winnie The Pooh.

De la miel a la sangre, el trayecto de Pooh al cine de terror

Rhys Frake-Waterfield, también escritor del fin, está decidido a recrear el mundo infantil imaginado por Milne desde una perspectiva siniestra. De hecho, siempre según Dread Central, el film comienza con Pooh y Piglet dando muerte a Eeyore/Ígor. El entrañable asno melancólico del cuento original será la primera víctima de los conocidos personajes. Ambos convertidos en criaturas salvajes deberán asesinar para comer. Lo que les llevará a perder poco a poco “su sentido de la bondad”, según comenta el realizador británico.

De hecho, Frake-Waterfield compartió en la entrevista lo que podría considerarse la primera sinopsis de la película. Tal y como prometían las primeras fotografías, la película será una sucesión de horrores. Pero también una revisión a curioso detalle de la historia original de Winnie The Pooh. Por singular que parezca, el reducido equipo de producción del film se propuso crear lo que parece ser un universo alterno. Uno además, enlazado profundamente con la idea de lo terrorífico que pueden resultar incluso las imágenes infantiles más entrañables.

“Pooh y Piglet dejan de comer como solían hacerlo a medida que Christopher (Robin) crecía. Con los años se volvieron cada vez más hambrientos y salvajes. Tuvieron que recurrir a comer a Eeyore. Entonces, Christopher regresa con su esposa para presentarle a sus viejos amigos. Y cuando eso sucede, se enfurecen al verlo. Todo el odio que han acumulado a lo largo de los años se desata y luego, enloquecen. Eso continúa cuando acaban en esta casa rural con estas chicas (las que podían verse en las fotografías)”.

El horror desde un cuento en apariencia inocente en Winnie The Pooh

Sin duda, la película jugará con el elemento del horror extremo y también con la condición de lo fantástico para crear algo nuevo sobre el material de origen. Y aunque se trata de una producción con precario presupuesto, el grupo detrás de cámara está dispuesto a llevar la experiencia a lugares singulares del cine de terror. Según revela el director y guionistas, tanto Pooh como Piglet son criaturas imparables, “sádicos sin ningún remordimiento en lugar de ser cariñosos y amigables”.

Por si todo lo anterior no fuera suficiente, serán lo suficientemente retorcidos para matar y a la vez de burlarse de sus víctimas. En palabras de Frake-Waterfield, su versión de Winnie The Pooh, será más semejante a Chucky de lo esperado. Y eso, según el director, es “una buena noticia”.