El libro en el que trabaja Michael Lewis (escritor de ‘La gran apuesta’, sobre Sam Bankman-Fried y FTX, pronto podría convertirse en un largometraje de Apple TV+. La compañía de Cupertino, según informa Deadline, estaría a la cabeza en las negociaciones para convertir la historia del fracaso de la compañía de criptomonedas en una serie o película para su plataforma.

El citado medio afirma que Apple estaría muy cerca de cerrar el acuerdo por una cantidad de “siete cifras”, con el objetivo de evitar que Netflix o Amazon, dos gigantes de los servicios de series y películas en streaming, y quienes también están interesados en contar la historia de Sam Bankman-Fried y FTX, se hagan con los derechos del libro para adaptarlo a un largometraje.

El libro de Michael Lewis sobre FTX y su ahora exCEO, de hecho, ha levantado un gran interés entre las productoras de Hollywood. Sobre todo, después de que a Sam Bankman-Fried (también conocido como SBF) se le acusara de haber desviado fondos de sus clientes por valor de 10.000 millones de dólares a otras de sus compañías para sostener su token nativo; uno de las principales causas de la quiebra de FTX.

La historia de Michael Lewis abarcaría desde la infancia de Sam Bankman-Fried hasta la caída de FTX

Sam Bankman-Fried, CEO de FTX.

Michael Lewis, además, lleva desde antes del desastre de FTX trabajando en la historia sobre Sam Bankman-Fried y su plataforma de intercambio de criptomonedas. El escritor, tal y como reveló The Ankler, ha entrevistado y viajado con el empresario durante los últimos seis meses con el objetivo de conocer “su infancia, su éxito temprano en Wall Street, el abrazo al altruismo efectivo y la creación de un imperio cripto que le ha catapultado en tiempo récord a los rankings de personas más ricas del mundo”.

La historia de Sam Bankman-Fried y FTX, no obstante, abarcará detalles que van más allá de su vida personal y su trayectoria en el mercado. También contará la rivalidad entre SBF y Changpeng Zhao, quien es máximo responsable de Binance y, por supuesto, cómo el multimillonario se vio obligado a acoger FTX al artículo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos.

Michael Lewis, eso sí, todavía no ha empezado a escribir el libro, por lo que es probable que no podamos ver la historia en Apple TV+ —o en cualquier otra plataforma, si finalmente Apple no consigue cerrar el acuerdo—, hasta dentro de unos años.