La semana pasada, AMD presentó en Las Vegas las tarjetas gráficas Radeon RX 7900 XT y XTX. Ambos modelos han destacado por mejorar notoriamente el rendimiento de sus predecesoras —en los papeles, al menos—, y por llegar al mercado con precios que, si bien no son baratos, sí se encuentran considerablemente por debajo de los de las GPU insignia de su rival de toda la vida: NVIDIA. Sin embargo, los dirigidos por Lisa Su han reconocido rápidamente que su nuevo hardware no compite directamente en prestaciones con la GeForce RTX 4090.

Así lo indicó Frank Azor, arquitecto principal de juegos de AMD, en una reciente entrevista con PCWorld. En la misma, el ejecutivo aclaró que las Radeon RX 7900 XT y XTX han sido pensadas, en realidad, para rivalizar con la RTX 4080. La declaración no sorprende demasiado, considerando que, si bien cada año se habla de la llegada de una GPU que ponga al equipo verde contra las cuerdas, nunca sucede. Y eso no quiere decir que las Radeon sean malas, ni nada por el estilo, pero todavía están lejos de ser las tan mentadas NVIDIA killers.

"Seamos realistas: es una tarjeta de 999 dólares. No es una competidora de la 4090, que cuesta un 60% más. Esta es una competidora de la 4080, así que seamos claros sobre la clase [de hardware] de la que estamos hablando", explicó.

La referencia de Azor apunta específicamente a la Radeon RX 7900 XTX, que se presenta como la nueva opción tope de línea de AMD. La misma saldrá a la venta el próximo 13 de diciembre, con el citado precio de 999 dólares. En el caso de la versión XT, que ofrece una ficha técnica más modesta, se podrá conseguir a cambio de 899 dólares.

Si la Radeon RX 7900 XTX compite con la RTX 4080, ¿por qué AMD no las compara directamente?

La pregunta era inevitable. Durante la presentación de sus nuevas GPU, AMD se abstuvo de mostrar benchmarks en las que las comparara directamente con las gráficas de NVIDIA. Entonces, si la Radeon RX 7900 XTX compite directamente con la RTX 4080, ¿por qué no compararlas directamente para tener una mirada más realista de su rendimiento?

Frank Azor no le escapó al interrogante, y aprovechó para echarle la responsabilidad a los de Jensen Huang. "NVIDIA todavía no me ha enviado una 4080, así que estoy esperando a que llegue para poder tener las comparaciones", advirtió el directivo de AMD en tono risueño. No obstante, aseguró que confían en el desempeño de las nuevas Radeon RX 7900:

"Esta tarjeta ha sido diseñada para competir con la 4080, y aún no tenemos los números de las pruebas de rendimiento de esa tarjeta, que creo que recién veremos en algunas semanas. Así que esa es la razón principal por la que no han visto comparaciones con NVIDIA. Además, nuestro negocio no es darles marketing y publicidad gratuita; ellos no ponen nuestros benchmarks en sus tablas, así que no les haré ningún favor en tal sentido. No sabemos en realidad cómo se desempeñará la 4080, pero considerando cómo nos estamos desempeñando nosotros, sí estamos muy cómodos y confiados de que los haremos sudar". Frank Azor, de AMD, sobre el desempeño de la nueva Radeon RX 7900 XTX.

Así las cosas, AMD ha tratado de aclarar por qué las comparaciones de las Radeon RX 7900 en materia de mejoras de rendimiento han sido solo contra otros de sus modelos, como la RX 6950 XT.

Independientemente de cómo funcionen al equipararlas con los modelos más recientes de NVIDIA, las nuevas GPU del team rojo presumen prestaciones que las hacen destacarse por su cuenta. Por supuesto, habrá que ver si en la práctica se obtienen los mismos resultados que se presentaron en los papeles. Pero si verdaderamente cumple con lo que promete, la Radeon RX 7900 XTX tiene todo para ser una de las opciones más atractivas en lo que corresponde a precio-rendimiento.

No olvidemos que la GeForce RTX 4080 iba a llegar en versiones de 12 y 16 GB, aunque NVIDIA ha decidido cancelar la primera. Solo llegará al mercado la versión con más RAM, a cambio de 1.199 dólares —$200 más que el modelo más potente de AMD—, que se espera que sea entre un 25 y un 37% más lenta que la 4090.