¿Te has animado a usar BeReal? La app de origen francés que triunfa entre los más jóvenes puede ser una muy buena alternativa a Instagram y a sus publicaciones poco reales y naturales, y puede llegar a ser muy divertida, sobre todo, si tus amigos también están en ella. Esta red social solo te permite tomar una foto al día con la cámara trasera y frontal de forma simultánea. Solo, eso sí, cuando salta una notificación en una hora aleatoria del día, y debes hacerlo, además, en un tiempo máximo de dos minutos. Es, en general, una mecánica sencilla. No obstante que la app esconde algunas funciones poco conocidas, pero que debes tener en cuenta.

Y es que el objetivo de la app, reiteramos, es evitar las publicaciones poco realistas que se comparten entre Instagram, donde detrás de una foto hay mil tomas repetidas o donde prácticamente cualquier imagen está editada. BeReal, por tanto, está exenta de algunas de las funciones más importantes de Instagram: no hay filtros, ni posibilidad de decorar el post con música o texto, y no cualquier persona puede ver tus publicaciones, solo aquellas que hayas añadido como amigo.

Del mismo modo, BeReal tiene algunas características que Instagram no incluye, y cuyo objetivo es aumentar esa “naturalidad” entre los usuarios que la utilizan. Son las siguientes.

Tus amigos pueden ver cuántas veces has rehecho un BeReal

BeReal, recordemos, consiste en tomar una fotografía en un tiempo máximo de dos minutos. La gracia es que da igual cómo salgas en esa publicación. A la primera captura, se comparte. Se incluye, no obstante, un botón que permite rehacer la foto, aunque tiene un truco.

La app puede mostrar cuántas veces has rehecho un BeReal. Es decir, el número de ocasiones en las que has pulsado en el icono de la cruz y vuelto a hacer la toma por cualquier motivo. El usuario que ve la imagen solo tiene que pulsar en la hora de la publicación y ver las veces en la opción ‘Rehacer’. Eso sí, hay un pequeño truco: solo hay que forzar el cierre de la app y abrirla de nuevo si quieres repetir la toma.

Es posible saber la hora de publicación

BeReal no solo muestra cuánto tiempo has tardado en hacer la foto después de que haya aparecido la notificación. También es posible saber la hora exacta de la publicación. Para ello, solo es necesario mantener pulsado en la imagen. Si el usuario tiene la ubicación activada, también se mostrará la distancia a la que está esa persona.

Por otro lado, aquellos usuarios que publican el BeReal antes de que transcurran los dos minutos posteriores a la notificación, aparecerá directamente la hora exacta.

Cuidado con compartir la ubicación en BeReal

Antes de compartir la publicación, BeReal solicita dos acciones: compartirla entre amigos o de forma pública, y compartirla con o sin la publicación activada.

Si escoges compartirla con la publicación activada, debes tener en cuenta que tus amigos podrán saber la localización exacta en la que te has hecho la foto. En el caso de que hayas decidido compartir el post en el feed de BeReal, aquellos que no están añadidos a tus contactos verán una localización aproximada. Si decides no compartirla, no se mostrará en ningún caso.

La app notifica las capturas de pantalla

Cuidado con hacer capturas de pantalla de los BeReal de otra persona. La app enviará una notificación conforme uno de sus amigos ha realizado una, y permite ver quién ha sido si la cuenta comparte su post en otra app o simplemente guarda la publicación en la galería.