Warzone 2 se lanzará en apenas un mes, justo unas semanas después de que Modern Warfare 2 se abra para todos los usuarios (aunque ya puedes jugar a su campaña si lo has reservado). Warzone 2 traerá consigo muchas novedades, y entre ellas, algunos de los vehículos disponibles en el mapa serán totalmente eléctricos. Sí, puede sonar un poco raro, pero el nuevo Battle Royale contará con coche real que se podrá controlar dentro del juego.

Rápido, enorme y silencioso. Esa son las tres claves del coche eléctrico que llega a Warzone, y que como no podía ser de otra forma, es un Hummer. El GMC EV Hummer es también protagonista dentro del juego, y tendrá aún más protagonismo en el Battle Royale. De hecho, aunque el modelo es el blanco, es bastante probable que se pueda personalizar totalmente a través de los ya clásicos skins del juego.

De hecho, la propia GMC ha publicado un vídeo bastante espectacular de la llegada del eléctrico al juego. Todo con la estética clásica de Call of Duty y adaptado a los vídeos promocionales del juego que han acompañado a la franquicia desde hace años.

Se trata de la primera gran colaboración entre un fabricante de coches para su llegada a Warzone, y lógicamente, en Call of Duty quieren darle especial protagonismo dentro del juego:

‘Estamos entusiasmados de incorporar la camioneta GMC Hummer EV para Call of Duty: Modern Warfare II y Call of Duty: Warzone 2. No hay nada como moverse por Call of Duty: Warzone 2.0 en una supercamioneta totalmente eléctrica de 1000 caballos de fuerza. No puedo esperar a que los jugadores lo tengan en sus manos este otoño’

William Gahagan, director de asociaciones globales de Activision.