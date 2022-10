Optimus, el robot humanoide en el que trabaja Tesla y que está diseñado para facilitar el día a día a los humanos, tiene tanta fuerza que es capaz, incluso, de levantar un piano de cola con tan solo uno de sus dos motores que incluye en sus piernas. Así lo ha mostrado la compañía de movilidad dirigida por Elon Musk en un vídeo de apenas 45 segundos para demostrar lo que es capaz de hacer su tecnología de actuadores.

En el clip, que también fue mostrado durante el AI Day 2022, es posible ver cómo el motor —o actuador— de una de las piernas del robot de Tesla está en funcionamiento elevando ligeramente un piano de un peso de 500 Kg. Lo hace, de hecho, en repetidas ocasiones, y con una fluidez impresionante.

Es, además, uno de los dos actuadores el que consigue levantar un peso de hasta 500 kg sin ningún tipo de problema. Y es, concretamente, el que se ubicará en las piernas del robot.

El motor, precisamente, ha sido desarrollado por el mismo equipo que trabaja en los motores de los coches eléctricos de Tesla, y en el que Konstantinos Laskaris es uno de los diseñadores principales. Si bien la compañía no ha ofrecido más detalles en el vídeo, es muy probable que estos motores incluyan algunos de los avances de los propios motores de los vehículos de Tesla.

Las tecnologías de los vehículos de Tesla, en un robot humanoide

De hecho, el robot humanoide de Tesla está diseñado con muchas de las tecnologías que la compañía ha desarrollado a lo largo del próximo año. Una de ellas es su ordenador autónomo, el cual en los vehículos de la firma se utiliza para el autopilot y la conducción autónoma total. También incluye sensores capaces de detectar todo lo que sucede en el entorno. De nuevo, similares a los que Tesla incluye en sus vehículos. El robot, además, funcionará gracias a baterías diseñadas por la propia compañía.

Ahora bien, ¿por qué es necesario que el robot de Tesla tenga tanta fuerza? El objetivo principal de Optimus no es más que ser una ayuda adicional al ser humano para que, por ejemplo, pueda realizar tareas que una persona no podría hacer fácilmente o que supondrían un riesgo para su salud o estado físico. Entre ellas, levantar objetos pesados. Puede servir, además, como robot de ayuda a personas con dificultades motoras, para, por ejemplo, ayudar a que estas se levanten, etc.

El Robot humanoide de Tesla, que podría costar unos 2.000 euros, todavía está en una fase de desarrollo prematura, y su llegada al mercado todavía es una incógnita.