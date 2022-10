La subida de precios también se está haciendo notar en las plataformas de streaming, y Spotify podría ser la próxima. La compañía ha confirmado tras presentar sus resultados trimestrales que esperan incrementar el precio de la cuota a lo largo de 2023, algo que, precisamente, ya han hecho Apple Music y YouTube.

Daniel Ek, CEO de Spotify ha detallado al Wall Street Journal que no prevé que el futuro incremento de precio traiga consigo una disminución del número de suscriptores. Asegura que, si bien en Estados Unidos el plan Premium individual se ha mantenido desde 2011 a 9,99 dólares al mes, en otros mercados esta ha subido de precio y no ha ocasionado una pérdida de clientes. El hecho de que no sea la única plataforma en aumentar sus precios, también podría hacer que sus ya 195 millones de usuarios de pago (un 13 % más frente al mismo periodo del año anterior) mantengan su suscripción.

Se desconoce, eso sí, cuánto podrían subir los planes de Spotify. El más popular, el plan Premium individual, cuesta actualmente 9,99 euros al mes. La plataforma también cuenta con otras modalidades, como un plan Duo por 12,99 euros al mes, uno Familiar por 15,99 euros al mes y una oferta para estudiantes por 4,99 euros al mes.

Spotify sigue la estela de Apple Music y YouTube

Los de Spotify son, precisamente, precios muy similares a los que hasta ahora incluía Apple en Apple Music. Por lo tanto, en los próximos meses podríamos ver un incremento similar al que ha realizado la compañía de Cupertino. En este caso, el plan individual pasa a costar 10,99 euros al mes (1 euro más); el de estudiantes, 5,99 euros al mes; y el familiar, 16,99 euros al mes. Apple Music también cuenta con un plan de voz por 4,99 euros al mes.

El motivo del futuro incremento de precios en Spotify, además, también parece estar ligado a la subida de precios en las licencias. Daniel Ek, no obstante, ha asegurado que intentará llegar a un acuerdo con las firmas que consiga beneficiar a ambas partes.

YouTube, por su parte, también ha incrementado el precio de su suscripción premium en algunos países. Este cambio comenzará a aplicarse a partir del próximo 21 de noviembre, donde, por ejemplo, en Estados Unidos, el plan individual pasará de 17,99 a 22,99 dólares al mes (y 29,99 euros al mes si la suscripción se realiza a través de un dispositivo Apple). En Argentina, en cambio, el aumento será de 179 a 699 pesos al mes.