Marvel habría filtrado por accidente el papel de Emilia Clarke en Secret Invasion, una de las series más importantes del Universo Cinematográfico de Marvel. De acuerdo con One Take News, Clarke interpretará a Abigail Brand, una agente especial encargada de proteger la Tierra de amenazas alienígenas. La actriz de Juego de Tronos es uno de los fichajes más importantes, no obstante, Marvel había guardado con llave los detalles de su participación.

El personaje se filtró del modo más inocente. Marvel publicó un GIF de Emilia Clarke en la cuenta oficial de Secret Invasion en Tenor. La imagen tiene por nombre "Its The Beginning Abigail Brand GIF" y fue publicada el pasado 21 de octubre. En ella se muestra a Emilia Clarke con el subtítulo It's the beginning (Es el comienzo) haciendo alusión a la frase que dice en el primer tráiler.

La filtración termina con los rumores sobre el posible papel que interpretaría la Madre de los Dragones, Rompedora de Cadenas y Señora de los Siete Reinos. Hace unos meses se reveló que Emilia Clarke podría ser G'iah, una agente especial que ayuda a los Skrulls a invadir planetas pero que después se arrepiente y se pasa al bando contrario. Los Skrulls son extraterrestres que pueden cambiar de forma y reemplazar a cualquier persona, como lo vemos en el tráiler.

¿Quién es Abigail Brand, el personaje de Emilia Clarke en Secret Invasion?

Abigail Brand en Empyre: Aftermath Avengers

Emilia Clarke tiene un papel importante en la próxima serie de Disney Plus. Nacida en el planeta Nexus, Abigail Brand es una agente especial que trabaja para S.W.O.R.D., una división de S.H.I.E.L.D. encargada de defender a la Tierra de amenazas extraterrestres. Durante la invasión de los Skrulls en Secret Invasion, Brand ayuda a liberar a Reed Richards que había sido capturado por los alienígenas.

Abigail Brand debutó en el volumen 3 de Astonishing X-Men, escrito por Joss Whedon. La agente especial también tiene una participación en Avengers vs X-Men, donde ayuda a Magneto para evitar que sea capturado por Los Vengadores. Uno de los motivos para alinearse con los X-Men es que Abigail Brand es mutante y está consciente que debe proteger a los suyos a como dé lugar.

Pese a que la identidad de la Agente Brand se mantiene bajo llave, se sabe que es mitad alienígena y es capaz de pronunciar diferentes dialectos. Abigail domina piroquinesis táctil, una habilidad que le permite encender sus manos para calentar o incendiar a otros. Debido a su naturaleza mutante, Brand tiene control sobre sus poderes y posee un aguante sobrehumano que le permite soportar disparos con láser.

Emilia Clarke se unirá a Samuel L. Jackson, Cobie Smulders, Martin Freeman, Olivia Holman y otros actores de primer nivel en Secret Invasion. La serie se estrenará en algún momento de 2023 en exclusiva por Disney Plus.