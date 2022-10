De acuerdo a la información de The Cosmic Circus, que en el pasado reciente ya ha dejado caer múltiples filtraciones sobre las próximas producciones del Universo Cinematográfico de Marvel, los dirigidos por Kevin Feige tienen la intención de estrenar Spider-Man 4 el 12 de julio 2024. Evidentemente, la noticia es sorpresiva, pues la mayoría esperaba que la nueva película del arácnido se hiciera esperar más tiempo.

Por lo tanto, Spider-Man 4 se ubicaría en los últimos instantes de la Fase 5. Precisamente, dos semanas antes del estreno de Thunderbolts. Ahora bien, la cercanía con esta última ha generado dudas en torno a la información del citado medio. Si bien Marvel no es ajena a ubicar estrenos relativamente cercanos, nunca antes se ha presentado un periodo así de reducido.

Otros escenarios podrían ser, primeramente, que Thunderbolts esté a punto de retrasarse. Recordemos que, ayer mismo, Disney aplazó múltiples largometrajes de Marvel, incluyendo Avengers: Secret Wars y Deadpool 3. Todo debido a los problemas que enfrenta la producción de Blade, que sigue sin encontrar director.

La segunda opción, una que tampoco podemos descartar por completo, es que Spider-Man 4 tenga alguna especie de conexión directa con Thunderbolts. Lo anterior, no obstante, no tendría mucho sentido, ya que el héroe de Tom Holland le robaría protagonismo a un grupo de personajes que suele tener papeles secundarios y esta es su oportunidad de trascender.

En relación a los rumores sobre la posible aparición del traje simbiótico en Spider-Man 4, principalmente porque la más reciente película de Venom ya estableció una conexión, la fuente cree que este atuendo se guardará para un momento posterior. Concretamente, para alguno de los dos próximos largometrajes de los Vengadores. Es decir, Avengers: The King Dinasty o Avengers: Secret Wars. Por lo tanto, tendríamos que esperar hasta la Fase 6.

¿Y qué hay de Miles Morales? Una filtración surgida a principios de 2022 había adelantado la presencia de este personaje en Spider-Man 4. Sin embargo, según el reporte de The Cosmic Circus, dicha variante arácnida primero tendrá protagonismo en Spider-Man: Across the Spider-Verse, la secuela de la aclamada Spider-Man: un nuevo universo. Su estreno se mantiene programado, por ahora, para el 2 de junio de 2023.

Si la información sobre la fecha de Spider-Man 4 es correcta, quizá el próximo año veamos algún anuncio oficial por parte de Marvel. Por ahora, sus esfuerzos están centrados en su siguiente gran filme: Black Panther: Wakanda Forever.