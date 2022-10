El evento especial de Silent Hill no solo ofreció un vistazo al remake o los nuevos spinoff que tendrá la franquicia. Konami confirmó el regreso del juego a la pantalla grande con Return to Silent Hill, una película dirigida por Christophe Gans. El film no solo contará con la presencia de Gans, sino también con Victor Hadida, productor de las dos cintas anteriores, así como también las películas de Resident Evil.

De acuerdo con Rui Naito, responsable de la IP y desarrollos multimedia, la película fue el catalizador para que Konami decidiera revivir los juegos de Silent Hill. Naito cuenta que Victor Hadida lo contactó hace unos años para proponerle un nuevo film de la serie. Tras recibir el guion y los primeros conceptos, Konami pensó que tendría potencial a futuro.

La empresa japonesa decidió congelar el proyecto por un tiempo hasta que definieran el futuro de la saga y hoy fue el momento para anunciarlo al mundo. Coincidiendo con el remake desarrollado por Blobber Team, la historia de Return to Silent Hill estará basada en Silent Hill 2.

La película cuenta la historia de un joven que regresa a Silent Hill, donde ha conocido a un gran amor y lo que va a encontrar es una pesadilla Christophe Gans, director de Return to Silent Hill

Return to Silent Hill estará basada en Silent Hill 2

Christophe Gans, director de las primeras dos películas, dijo que Return to Silent Hill tiene que ver más con el terror psicológico. Por su parte, Victor Hadida reveló que Gans no solo tiene clara la idea de modernizar la película, sino de hacerla fiel al videojuego. Los primeros bosquejos y arte de concepto muestran escenas y lugares clave de la saga, como el Hospital Brookhaven.

El director confesó que los primeros juegos fueron grandes logros artísticos y tiene la responsabilidad de transponerlos a la pantalla grande. Gans reveló que traerán de vuelta a Pyramid Head, uno de los enemigos más representativos de la saga. El cineasta también dijo que rediseñarán algunos monstruos que aparecieron en la película de 2006 y que tuvieron buen recibimiento de los fanáticos.

Pese a que Return to Silent Hill no tiene fecha de estreno, Christophe Gans reveló que la película tendría una duración de entre 90 y 100 minutos. Por ahora deberemos esperar para conocer más información. El director dijo que también colaboran en un nuevo episodio de la franquicia, probablemente la experiencia colectiva desarrollada por Behaviour y Bad Robot.