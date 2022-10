TikTok tiene más de 1.000 millones de usuarios activos al mes. Poco a poco va acercándose a los 2.200 millones de YouTube y a los 1.400 millones de Instagram. Una red social que empezó con gente bailando, pero que poco a poco va incorporando contenidos de humor, recetas de cocina o clases magistrales en píldoras de unos pocos minutos. Pero como toda red social, tiene sus inconvenientes. Vamos, que deberías vigilar tu privacidad y seguridad en TikTok.

Aparte de los consejos habituales de no difundir información personal en exceso ni facilitar tu dirección física u otros datos que puedan usarse en tu contra, hay algunas precauciones que cualquiera que tenga usuario en TikTok debería tener en mente. No te llevará mucho tiempo y así te garantizarás que tu cuenta no será usurpada por otros y que no recibirás visitas inoportunas.

Tanto si eres una persona adulta como si eres un padre, madre o tutor a cargo de un humor, TikTok pone a tu disposición una serie de herramientas y opciones de configuración que te ayudarán a blindar tu cuenta de TikTok y a pasarlo bien en esta red social evitando a los trolls y a gente molesta. Veamos cómo.

Protege tu cuenta de robos y suplantaciones

Lo primero para garantizar tu seguridad en TikTok es que tu cuenta sea segura. Para ello hay unos pocos ajustes que podemos hacer en cualquier momento. Primero, vincular tu cuenta a un número de teléfono y/o dirección de correo electrónico. Así, en caso de robo podrás recuperar tu cuenta contactando con TikTok. Obviamente, para que ese robo no ocurra, previamente deberías contar con una contraseña segura para que sea difícil de averiguar.

Según TikTok, una contraseña segura tiene que ser:

tiene que ser: Con entre 12 y 15 caracteres

Mezclando letras mayúsculas con minúsculas, números y símbolos

Cambia la contraseña cada cierto tiempo. TikTok recomienda 30 días, lo que es excesivo para una cuenta personal. Con 3 meses sería suficiente si sueles tener problemas con ella.

Para vincular tu cuenta de TikTok a un teléfono o correo electrónico, tienes que ir a tu perfil, dentro de la app de TikTok. Pulsa en el icono de tres líneas de la esquina superior derecha. Luego pulsa en Ajustes y privacidad > Administrar cuenta. Introduce donde corresponda tu número de teléfono y tu dirección de correo electrónico. Finalmente, pulsa Enviar código. Recibirás un código de autenticación. Introdúcelo en la app y listo.

Seguridad en TikTok en dos pasos

Otra medida de seguridad para proteger tu cuenta de TikTok consiste en activar la verificación en dos pasos. Este método se ha ido incorporando en servicios populares de Google, Apple o Amazon. Hace más difícil que accedan a tu cuenta.

La verificación en dos pasos se activa entrando en TikTok. Pulsa en Perfil, luego en el icono de tres líneas y, finalmente, en Ajustes y privacidad > Seguridad e inicio de sesión > Verificación en dos pasos. Como en la gestión anterior, tienes que introducir tu número de teléfono y tu correo electrónico. Luego pulsa en Activar y, después, en Enviar código. Recibirás un código que tendrás que introducir en la app. Ya está activada la verificación 2SV.

Accede a TikTok con dispositivos de confianza

Si alguien logra hacerse con tu cuenta de TikTok, accederá a ella desde un dispositivo distinto al que tú utilizas. Salvo que te lo hayan robado. Sea como fuere, puedes gestionar desde tu cuenta de TikTok qué dispositivos pueden acceder a TikTok desde tu cuenta. Y quitarles esa potestad a distancia.

Para administrar tus dispositivos de confianza tienes que entrar en TikTok e ir, de nuevo, al Perfil y pulsar en el icono de tres líneas. Luego ve a Ajustes y privacidad > Seguridad e inicio de sesión > Administrar dispositivos. Allí verás los dispositivos desde los que entras a TikTok con tu cuenta. Si alguno lo desconoces, elimínalo de esa lista pulsando en el icono de papelera de su derecha.

Protege tu privacidad en TikTok

Ahora que ya tenemos claras algunas de las medidas más eficientes para salvaguardar tu seguridad en TikTok, toca pasar al ámbito de la privacidad. Es decir, que tú decides qué verán los demás de ti, quiénes lo verán, etc. Hay mucho que puedes personalizar. Para empezar, decide si quieres que tu cuenta sea pública o privada.

Cuenta pública : “tu perfil y tus videos estarán visibles para todos tanto dentro como fuera de TikTok”.

: “tu perfil y tus videos estarán tanto dentro como fuera de TikTok”. Cuenta privada: “solo la gente que apruebes podrá seguirte, así como ver tus videos, emisiones LIVE, tu descripción corta, me gusta y tu lista de Seguidores y Siguiendo. Si tienes una cuenta privada, otras personas no podrán usar las funciones Dúo o Pegar con tus videos ni tampoco descargarlos”.

Puedes elegir una de estas opciones, siempre que quieras, desde Ajustes y privacidad > Privacidad > Cuenta privada. Desde allí también podrás hacer otros ajustes de privacidad. Por ejemplo, activar o desactivar el estado de actividad.

Limitar los comentarios

Otra función de privacidad interesante consiste en limitar los comentarios a tus vídeos. Puedes dejarlos abiertos a todos, solo a tus seguidores (si tu cuenta es privada) o solo a una lista de amigos. Los comentarios se activan o desactivan antes o después de publicar un vídeo.

Si lo prefieres, TikTok tiene filtros para limitar qué tipo de comentarios se publican. No es infalible, pero puede ayudarte a lidiar con trolls y usuarios impertinentes. Si vas a Ajustes de privacidad > Privacidad > Comentarios, verás Filtros de comentarios. Desde ahí tienes varias opciones, como filtrar todos los comentarios, solamente los que sean considerados spam y/u ofensivos, filtrar por palabras clave que tú mismo añadirás a una lista, etc.

Con los filtros activados, desde Administrar comentarios > Revisar comentarios filtrados verás aquellos comentarios que no han pasado los filtros de TikTok. Podrás aprobarlos o eliminarlos según consideres necesario.

Limitar los mensajes directos

Junto a los comentarios, los mensajes directos son dos de las maneras de comunicarse entre usuarios de TikTok. Los mensajes directos están desactivados para usuarios menores de 16 años. Por lo demás, encontrarás esos mensajes directos en Bandeja de entrada > Mensajes. Desde ahí puedes enviar nuevos mensajes, responder los que has recibido, eliminarlos, etc.

Si quieres restringir los mensajes directos, puedes hacerlo desde Ajustes y privacidad > Privacidad > Mensajes directos. Por defecto, recibes mensajes directos de usuarios a quienes tú sigues y ellos te siguen a ti. Si marcas la opción Nadie no recibirás mensajes directos.

Seguridad en TikTok para padres e hijos

Veamos dos funciones que ha implementado TikTok en los últimos años para garantizar que sus usuarios más jóvenes no tienen acceso a contenido inapropiado. De manera automática, por un lado, y bajo la supervisión de un adulto familiar, por otro. Estas dos funciones se llaman Modo restringido y Sincronización familiar.

El Modo restringido está pensado para adultos y niños. En palabras de TikTok, “limita la exposición de los usuarios a contenido que podría ser inapropiado o no apto para algunas personas”. Es decir, se trata de un filtro automático. Puedes activarlo desde TikTok, yendo a Perfil > icono de tres líneas > Ajustes y privacidad > Preferencias de contenido > Modo restringido. Sigue los pasos que verás a continuación para configurarlo a tu gusto.

En segundo lugar, los padres, madres y tutores de menores usuarios de TikTok tienen a su disposición Sincronización familiar. En palabras de TikTok, “permite a los padres y sus hijos personalizar los ajustes de seguridad según sus necesidades. Los padres pueden vincular su cuenta de TikTok con la de su hijo/a y establecer controles”.

Esos controles son medidas de seguridad en TikTok para proteger a los más jóvenes. Consisten en limitar el tiempo de uso, restringir el contenido visible, limitar las búsquedas de contenido, personas, temas o sonidos, hacer que la cuenta sea pública o privada, limitar los mensajes directos, hacer visibles o no los vídeos favoritos, permitir o no los comentarios a los vídeos…

Para usar la Sincronización familiar tendrás que vincular la cuenta del tutor legal con la del menor. Entra a TikTok, ve a Perfil > icono de tres líneas. Luego a Ajustes y privacidad > Sincronización familiar. Pulsa en Tutor legal o Menor de edad. Y sigue las instrucciones para vincular las dos cuentas de TikTok. Una vez vinculadas, desde la app TikTok del tutor, se puede gestionar la cuenta del menor yendo a Ajustes y privacidad > Sincronización familiar.