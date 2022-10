Fue la noticia de la primavera. Reby, la startup de patinetes eléctricos compartidos fundada por Pep Gómez –el también fundador de Fever– que había traído de cabeza a Ada Colau en Barcelona, daba la campanada. Por 94 millones de euros, el emprendedor en serie vendía su negocio a un fondo canadiense especializado en negocios verdes, House of Lithium. Era todo un hito para la movilidad compartida española, uno que ahora parece que ha saltado por los aires con una demanda por parte de Pep Gómez ante los impagos del fondo norteamericano y las alegaciones ante las cuentas falsas de Reby por pate de House of Lithium.

Según ha adelantado ara.cat, esta demanda se presentaba el pasado mes de agosto ante los Tribunales competentes de Delaware. Por un lado, Reby (bajo su nombre legal Restanca, L.L.C.) mantiene su sede fiscal en la región estadounidense con un régimen fiscal más laxo. Por otro lado, el hecho de haberse presentado durante los primeros días de agosto apuntan a que la compra saltó por los aires apenas dos meses después de anunciarse la inversión por parte de House of Lithium. Y que, por tanto, los impagos comenzaron a hacerse evidentes desde el primer momento.

A principios de mayo de este año se anunciaba la compra del 100% del capital de la compañía creada por Pep Gómez. Ya dos años antes, el fondo canadiense Sol Global Investor había entrado en el capital de Reby –y una larga lista de compañías del sector– bajo un programa de inversión en compañías verdes y de cero emisiones de carbono.

En noviembre de 2021, Sol derivaba sus inversiones al fondo especializado House of Lithium –entre las que se encontraba Reby– para iniciar su candidatura a la cotización en bolsa. Por lo que, la adquisición anunciada en mayo de 2022 era, simplemente, para hacerse con el resto del capital de la pequeña tecnológica catalana de la que ya eran accionistas mayoritarios.

Cuentas ocultas e impagos a Reby

Pep Gómez, fundador de Reby. Alba Asenjo/Business Insider

En la acusación se especifica que el demandante, Pep Gómez, exige el cumplimiento del contrato que ambas partes firmaron en el momento de la compra. Este implicaba una parte en pagos en efectivo, y el resto en acciones de House of Lithium.

Hipertextual se ha puesto en contacto con Pep Gómez, pero no ha tenido respuesta al momento de la publicación de este artículo, para preguntar a qué cifra asciende la deuda de Lithium con Reby. Todo apunta, y según se ha filtrado, que solo se habría abonado una pequeña parte del total de 94 millones que se anunciaron el pasado mes de mayo. Solo se habría pagado el primer importe, correspondiente al 5 de mayo, y después pararon los pagos.

Por su parte, House of Lithium no niega que haya procedido al impago de los términos de acuerdo. De hecho, el fondo habría mandado una carta a finales de mayo (menos de un mes después del anuncio de la compra) afirmando que no realizaría más pagos sobre el acuerdo.

La filial del fondo canadiense, de hecho, se escuda en que Reby no mostró toda la información sobre sus cuentas al momento de la compra. De hecho, todo apunta a que el fondo especializado en movilidad compartida estaría intentando echarse para atrás en la adquisición de la compañía catalana. Se añade, además, que Reby [Pep Gómez] habría insistido coercitivamente para firmar los documentos de compra-venta. Por su parte, Reby apunta a que difícilmente una pequeña compañía podría obligar a un gran fondo a firmar un acuerdo de este calibre.

Y aunque aquí se abre la duda que enfrenta a una palabra sobre la otra, sí que es cierto que, al momento de la compra, Kevin Taylor, director de House of Lithium, se mostraba muy conforme con el acuerdo logrado.

"Estamos impresionados con el crecimiento que ha tenido Reby y su equipo desde nuestra inversión inicial hace dos años. Dada nuestra estrategia actual, ha sido una decisión fácil para nosotros realizar esta transacción. La combinación de la tecnología IoT líder de Reby y el modelo comercial de viajes compartidos probado con los activos de fabricación, distribución, comercio electrónico y venta al por menor de House of Lithium contribuirá a crear una plataforma de movilidad integral para maximizar las oportunidades y los resultados finales. "

Con 14 millones de euros en facturación y un ebitda de 3 millones durante el pasado año, uno de los éxitos de Reby a manos de Pep Gómez había sido el de lograr el concurso de licencias en Zaragoza. La compañía, de hecho, también mercaba el camino para presentarse al encuentro de Madrid, donde 3 compañías del sector podrán operar en la ciudad. Por su parte, la matriz de House of Lithium, SOL, estaría en un proceso de reestructuración tras su desplome en bolsa para deshacerse de los activos menos rentables. Reby sería, en vista de los acontecimientos, la primera víctima.