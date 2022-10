Si bien Call of Duty: Modern Warfare 2 verá la luz de manera oficial el 27 de octubre, aquellos que lo reservaron en formato digital ya pueden disfrutar la campaña desde el pasado jueves. De hecho, ya se puede descargar el juego completo. Esto ha provocado que algunos curiosos se asignaran la tarea de inspeccionar los archivos en busca de información que pudiera interesar a la comunidad. Para su fortuna —y la nuestra—, encontraron una mina de oro relacionada al multijugador.

Activision e Infinity Ward ya habían adelantado gran parte de los contenidos que conforman el multijugador de Call of Duty: Modern Warfare 2; algunos de los cuales los probamos durante la fase beta. No obstante, querían mantener otros en secreto hasta el lanzamiento. Para su desgracia, no podrán cumplir su objetivo, pues los data miners han filtrado todos los mapas y modos de juego del multiplayer.

En total, según la filtración que recoge MP1st, habrá 11 mapas para los modos 6v6, y 5 para los 32v32. Respecto a las modalidades disponibles en Call of Duty: Modern Warfare 2, podrás jugar hasta 10. Eso incluye a las clásicas y populares como Team Deathmatch, Search and Destroy y Domination. Nada mal para ser el contenido de lanzamiento.

Mapas 6v6:

Valderas Museum

Al Bagra Fortress

Breenbergh Hotel

Mercado Las Almas

Crown Raceway

Santa Seña Border Crossing

Farm 18

El Asilo

Embassy

Taraq

Zarqwa Hydroelectric

Mapas 32v32:

Al Bagra Fortress

Santa Seña

Sariff Bay

Sa’id

Zarqwa Hydroelectric

Modos de juego 6v6:

Team Deathmatch

Free for All

Domination

Search and Destroy

Headquarters

Prisoner Rescue

Hardpoint

Kill Confirmed

Control

Knockout

Recuerda que, conforme pase el tiempo, Infinity Ward ofrecerá más mapas y modos de juegos de forma gratuita; al menos durante el primer año de Call of Duty: Modern Warfare 2. Según múltiples reportes, la idea de Activision es que este juego prolongue su periodo de vida por dos años. ¿La razón? En 2023 no habrá una nueva entrega de la franquicia, ya que consideran que Treyarch necesita más tiempo para pulir su proyecto. Por lo tanto, Modern Warfare 2 abrirá ese huevo vacío con nuevos contenidos.

Recientemente te contamos la estrategia de Infinity Ward contempla lanzar, para el segundo año de Call of Duty: Modern Warfare 2, una expansión para la campaña y un paquete de mapas basados en escenarios emblemáticos de la saga. "Estate", "Terminal", "Favela", "Highrise", "Afghan" y "Quarry" figuran en la lista. Eso sí, todo indica que estos contenidos sí serán de pago —salvo que Activision nos sorprenda—.

Si ya pudiste jugar la campaña de Modern Warfare 2, no olvides que el multijugador estará a activo a partir del 27 de octubre.