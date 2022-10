Una de las características estrella de los iPhone 14 y 14 Pro, está dando algún que otro quebradero de cabeza a los servicios de emergencia. Según afirma The Wall Street Journal, la detección de accidentes que incluyen los nuevos modelos —y también los nuevos Apple Watch— se activa de forma inesperada en montañas rusas, y ya han ocasionado alguna que otra visita innecesaria por parte del 911 al parque de atracciones.

La característica de detección de accidentes, disponible en toda la línea de iPhone 14 y en los Apple Watch Series 8, SE de 2022 y Apple Watch Ultra, hace uso de los diferentes componentes internos del dispositivo, tales como el acelerómetro, el giroscopio, el barómetro y el micrófono integrados, para detectar un choque y activar un modo de que permite llamar automáticamente a emergencias.

La función, por supuesto, está pensada para accidentes automovilísticos, pero los componentes internos no parecen saber distinguir entre una colisión con los cambios bruscos de velocidad, los frenazos y las sacudidas que se pueden percibir en las montañas rusas.

Una usuaria de un iPhone 14 Pro, por ejemplo, guardó su dispositivo en una riñonera y se subió a una atracción de Kings Island. Al bajar, se dio cuenta de que su buzón de voz estaba lleno de llamadas del 911 preguntándole si estaba bien. La detección se activó durante el trayecto en la atracción. Al tenerlo guardado en la riñonera, no pudo confirmar de forma manual que no pasaba nada, por lo que el iPhone llamó automáticamente a emergencias.

La detección de accidentes de los iPhone 14 Pro se ha activado en multitud de ocasiones durante trayectos en montañas rusas

Los servicios de emergencia, en cambio, recibieron una regrabación predeterminada del iPhone que decía lo siguiente. "El propietario de este iPhone ha tenido un accidente automovilístico y no responde a su teléfono", seguido de la ubicación exacta. Tras no poder localizarla por teléfono, un equipo del 911 se dirigió al parque de atracciones y se dieron cuenta de que, en realidad, no había una emergencia. La propietaria del iPhone también llamó a emergencias para confirmar que estaba bien.

El caso de la usuaria del iPhone 14 Pro, no obstante, es solo uno de los varios que han habido durante estas últimas semanas en los diferentes parques de atracciones de Estados Unidos. De hecho, WSJ puede corroborar "seis llamadas de detección de accidentes de iPhone de personas en los paseos de Kings Island". También alertas similares en La montaña rusa Joker en Six Flags Great America, en Chicago.

No está claro si Apple podría desactivar este tipo de detecciones en montañas rusas sin que afecte a una colisión real. Los usuarios, eso sí, pueden desactivar esta función por completo en los ajustes del dispositivo. O, como alternativa, poner el iPhone en modo avión cuando se suban a una montaña rusa.