Llegó el día, tal y como había prometido Apple, las nuevas versiones de sus sistemas operativos ya están disponibles para todos. Por un lado, iOS/iPadOS 16.1 llegan al iPhone y al iPad respectivamente con algunas novedades. En el caso del tablet de Apple, es la actualización que trae consigo Stage Manager como novedad exclusiva para algunos de los modelos más recientes, y para ambos, llega la Liberaría compartida de iCloud y las Actividades en Vivo.

Todo ello junto con esperadas correcciones de errores y mejoras en la estabilidad general del sistema, muy necesarias, sobre todo en el caso del iPhone, que persistía el error de la SIM en algunos de los modelos, algo bastante molesto. No obstante, aunque el iPad, el iPhone y el Apple Watch reciben sus actualizaciones, el plato fuerte del día es la llegada de macOS Ventura.

El sistema operativo para los Mac está por fin disponible después de unos cuantos meses en beta (desde la WWDC), y también trae a los Mac el Stage Manager, la compatibilidad con todas la mejoras de iOS 16 (como el uso de la contraseña única en notas). Todo junto con un montón de nuevas funcionalidad.

macOS Ventura ya está disponible para todos

Y en general, un nuevo look a algunas partes del sistema, como la app de Ajustes (Preferencias del Sistema), que ahora pasa a ser como la del iPhone y iPad. También nuevas apps como Tiempo o Reloj llegan al Mac, aunque son adiciones menores.

No obstante, macOS Ventura no está disponible para los equipos. La lista de compatibilidad este año es algo más limitada, por lo que antes de actualizar, asegúrate que tu Mac es compatible, puesto que de otra forma no te dejará actualizar. Esta es la lista completa:

Mac (2017 y posteriores)

‌iMac‌ Pro

MacBook Air (2018 y posteriores)

MacBook Pro (2017 y posteriores)

Mac Pro (2019 y posteriores)

Mac mini (2018 y posteriores)

MacBook (2017 y posteriores)

Como viene siendo habitual, haz una copia de seguridad de tu Mac antes de lanzarte a actualizar el equipo. Y si es un Mac que utilizar para trabajar, antes de actualizar, asegúrate que todo el software profesional que usas sea compatible. De lo contrario, nuestra recomendación es esperar unas semanas antes de actualizar.

iPadOS 16.1, iOS 16.1, watchOS 9.1 y macOS Ventura están disponibles como actualización OTA a través de los ajustes del sistema.