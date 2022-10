El recién anunciado iPad Pro con chip M2, podría correr pronto macOS. O, al menos, una versión “pequeña” o simplificada del sistema operativo que Apple incluye en sus Mac. El leaker Majin Bu, quien suele filtrar información sobre los próximos productos de la compañía de Cupertino, asegura que esta estaría probando una versión más pequeña de macOS bajo el nombre en clave “Mendocino”, la cual incluirá importantes diferencias respecto a macOS 14.

El filtrador asegura que la versión de macOS para el iPad Pro con chip M2 contaría con una interfaz de usuario un 25 % más grande que la versión tradicional de macOS. Presumiblemente, para adaptarla a la interfaz táctil. Destaca, además, que pese a que el sistema operativo será macOS, las apps compatibles serán aquellas que actualmente están disponibles para el iPad.

Por el momento, se desconocen más detalles sobre esta posible versión simplificada de macOS para el iPad Pro con M2. No está claro, por ejemplo, si también será posible correr programas o aplicaciones diseñadas para macOS. O bien, si la implementación de este sistema operativo no es más que la de ofrecer las opciones que incluye el sistema operativo para Mac. Entre ellas, la posibilidad de ajustar y redimensionar ventanas, crear diferentes escritorios, añadir varios usuarios, etc.

Majin Bu, además, no ha revelado si esta posible versión de macOS también estará disponible para el iPad Pro con chip M1, SoC que, recordemos, también se incluye en algunos Mac.

El iPad Pro siempre ha tenido todas las papeletas de convertirse en un Mac táctil

Lo cierto es que llevamos años especulando sobre la posible integración de macOS en el iPad Pro, pese a que hasta ahora no ha habido información al respecto. Apple, sin embargo, parece tenerlo en sus planes desde hace años, y prueba de ello es el gran avance que ha logrado con sus iPad más profesionales.

El recién anunciado iPad Pro, por ejemplo, cuenta con uno de los procesadores más potentes de la compañía. Es, de hecho, el mismo que se incluye en el rediseñado MacBook Air, así como en el MacBook Pro de 13 pulgadas. Apple también ha estado dotando a los iPad Pro de diferentes versiones de almacenamiento interno, llegando hasta los 2 TB. Los nuevos modelos, además, cuentan con hasta 16 GB de memoria RAM.

Sin embargo, iPadOS nunca ha llegado a estar a la altura de lo que es capaz de hacer el iPad Pro. La versión del sistema operativo no aprovecha todas las ventajas del chip M2, ni siquiera hay disponibles aplicaciones que, perfectamente, podrían ser compatibles como este modelo, como Premier Pro. Esperemos que la posible versión simplificada de macOS solucione estos pequeños inconvenientes.