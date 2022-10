Hideo Kojima no descansó demasiado tras concluir el desarrollo de Death Stranding. Poco después del lanzamiento del mencionado juego, se supo que el creativo japonés ya estaba involucrado en su próximo proyecto. No obstante, a finales del año anterior, supimos que Kojima Productions no trabaja en un solo título, sino en dos. Lo único oficial es que uno de ellos está impulsado por Microsoft, mientras que el otro se mantiene en secreto.

No obstante, en una reciente entrevista con The Guardian, el propio Hideo Kojima adelantó que su próximo juego —sin especificar cuál de los dos— es uno que quiso emprender desde hace años, pero por uno u otro motivo no fue posible hacerlo realidad.

Kojima, al igual que muchos otros desarrolladores, están aprovechando la tecnología de la actualidad para llevar a cabo sus ideas más ambiciosas. Los límites técnicos de generaciones anteriores provocaron que algunos creativos prefirieran esperar a una oportunidad posterior. Esa oportunidad ya está aquí; con los avances significativos que ha hado el hardware tanto en el mundo de las consolas como en el ordenador.

El también director de Kojima Productions, sabiendo la gran cantidad de reflectores que suele tener encima, sacó provecho de la entrevista para elevar el hype en torno a su siguiente juego. Primeramente, expresó que será "casi como un nuevo medio", pero sin entrar en mayores detalles. Mencionó, además, que si resulta exitoso podría generar un cambio no solo en la industria de los videojuegos, también en la del cine.

"Si esto tiene éxito, cambiará las cosas, no solo en la industria de los juegos, sino también en la industria del cine."

Death Stranding

Queda claro, entonces, que el japonés tiene en mente un producto con gran ambición. Es un hecho que lo nuevo de Hideo Kojima requiere el potencial del Cloud Gaming. Por lo tanto, una parte del procesamiento tendría lugar en servidores externos. Curiosamente, en la charla con The Guardian habló sobre lo complejo que ha sido crear una infraestructura para su nuevo videojuego.

"Puedes tener experimentos exitosos, pero hay una gran distancia entre un experimento y algo que se convierte en parte del uso cotidiano".

Gracias a estas palabras podemos intuir que Hideo Kojima se refiere a su juego con Microsoft. En junio, durante el "Xbox & Bethesda Games Showcase", comentó: "Con la vanguardista tecnología en la nube de Microsoft y el cambio en la tendencia de la industria, ahora es posible desafiarme a mí mismo para hacer este concepto nunca antes visto. Puede llevar algo de tiempo, pero estoy ansioso por asociarme con Xbox Game Studios y espero traerles algunas noticias emocionantes en el futuro".

En aquel momento, también dijo que era el juego que siempre había querido hacer. "Es un juego completamente nuevo, uno que nadie ha experimentado o visto antes. Esperé mucho el día en que finalmente pudiera comenzar a crearlo, agregó.