Los últimos acontecimientos de Elon Musk, como una serie de tweets en los que insinuaba acuerdos que beneficiarían a Putin y a Rusia, no están gustando nada al Gobierno de Estados Unidos. Según informa Bloomberg, la administración de Joe Biden está estudiando investigar algunos de los movimientos más recientes por parte del magnate, en los que se incluyen la compra de Twitter.

La investigación, si finalmente se lleva a cabo, se realizará “por motivos de seguridad nacional”, según han confirmado fuentes al citado medio. Al gobierno de Estados Unidos le preocupa, sobre todo, que Musk pueda llevar a cabo la compra de la red social con ayuda de inversores extranjeros. La adquisición de la plataforma, recordemos, se ha retomado por 44.000 millones de dólares, una cifra que podría solventar con la ayuda de inversores como el príncipe Alwaleed bin Talal de Arabia Saudita, Binance Holdings Ltd., compañía china de criptoactivos, y el fondo soberano de riqueza de Qatar.

No está claro cómo la administración de Biden podría proceder a la revisión de las compañías que son propiedad de Elon Musk. Es, incluso, algo que todavía están valorando. Una de las posibles vías para la investigación de las empresas del magnate es a través del panel interinstitucional (CFIUS), donde se estudian las compras de firmas estadounidenses por parte de compradores extranjeros.

Esto, de hecho, podría servir para investigar la compra de Twitter. Sobre todo, teniendo en cuenta que muchos de los inversores de Musk para la adquisición de Twitter son de fuera de Estados Unidos. En cualquier caso, se desconoce si también podría ser la vía legal para revisar el resto de compañías.

Elon Musk: de colaborar con el gobierno de Estados Unidos, a ser investigado por el mismo

Esta, además, no sería la primera vez que el Gobierno de Estados Unidos investiga a Elon Musk por sus acciones. Hace unos meses, el magnate también se sometió a una revisión de su autorización de seguridad federal de SpaceX. por fumar marihuana en el podcast que realizó junto a Joe Rogan. No obstante, y según fuentes procedentes de la compañía de Elon Musk, no tuvo un impacto en la empresa.

En este caso, sin embargo, los movimientos por parte de Elon Musk son mucho más preocupantes que lo que hizo durante su entrevista con Rogan. Sobre todo, teniendo en cuenta que SpaceX participa en programas espaciales para el Pentágono. Musk, en concreto, quiso inhabilitar el servicio de Starlink en Ucrania después de asegurar que la implementación del mismo le ha costado 80 millones de dólares. Posteriormente, el empresario insinuó que para finalizar la invasión de Rusia a Ucrania, se debía realizar un pacto amistoso con Vladímir Putin.