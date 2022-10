Elizabeth Olsen es una de las grandes estrellas del Universo Cinematográfico de Marvel. De hecho, no solo es protagonista de alguna de las más importantes, también tiene su propia serie en Disney+, WandaVision, una de las primeras en aterrizar en el servicio de streaming.

La protagonista de las películas de Marvel ha hablado largo y tendido en una entrevista en Variety sobre cómo es trabajar y cómo se prepara para las que han sido algunas de las películas más exitosas de superhéroes en los últimos años, y no se ha callado nada.

Sobre todo ha hablado de las dificultades de prepararse el papel, puesto que apunta a que tenían que improvisar mucho, pese a que las películas en sí son muy tontas.

La actriz cuenta cómo apenas le dejaban estudiar el guion en una sala cerrada en un iPad, sin posibilidad de llevárselo, lo que generaba algunos momentos muy embarazosos: "These movies are very silly, but you have to act your ass off for them to work." (Esas películas son muy tontas, pero tienes que romperte el culo para que funcionen)

Situaciones "ridículas" y el clásico secretismo de Marvel

También ha comentado lo ridículas de muchas situaciones tras las cámaras, sin la posproducción, sobre todo por el traje de muchos de los protagonistas como Vision:

Estas películas son muy ridículas, pero tienes que darlo todo en tu actuación para que funcione. Es simplemente ridículo. Hay muchas cosas ridículas. Siempre deseo que un día lancen una versión de la película sin ningún efecto especial, porque entonces entenderéis cómo de ridículo se siente grabarlas. Y cómo es de espectacular el trabajo para hacerlas.

Sobre cómo se ruedan, nada que no supiésemos. Los personajes no saben la totalidad del guion, solo de su papel, por lo que se dan situaciones en las que están rodando situaciones que no entienden del todo:

Quiero decir, esas películas realmente no sé lo que está pasando. Solo recibo mis páginas, así que entiendo la parte de la historia que estoy cumpliendo. Recibo una historia que me cuentan los Russo sobre lo que sucede en el resto de la película. Y no está en el guion que todo el mundo recibe. (...) Esas películas, podrías leer un guion en una oficina, con un guardia de seguridad, en un iPad específico. Y yo estaba como, "¿Puedes darme lo que necesito saber?" (...) (...) Entonces, es muy vergonzoso filmar ese tipo de cosas, porque, todo el mundo depende de que lo hagas. E hicimos algo de improvisación, que es difícil improvisar en esos momentos.

Con todo, una cosa está clara: por muy ridículas que sean, siguen siendo algunas de las películas más exitosas de toda la historia. Puedes leer la entrevista completa en Variety, donde además de las películas de Marvel también comparte algunas cuestiones personales.