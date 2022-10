Duolingo es una de las apps más populares de cualquier tienda de aplicaciones. Hasta ahora, sin embargo, el amigable búho verde solo nos ayudaba a aprender distintos idiomas, tanto reales como aquellos ficticios —valirio y klingon–. Pero parece que la compañía quiere expandirse hacia otros terrenos, y ha confirmado una novedad importante: ahora quiere ayudarte a convertirte en un experto en matemáticas.

Así es. Con Duolingo Math, el búho verde cambiará de tema. Tras un año de ofrecer breves vistazos a su nueva aplicación, la compañía finalmente ha decidido lanzarla para todos los usuarios de iOS. Lo mejor de todo es que comparte muchas similitudes con su app hermana, así que si ya conoces una, podrás manejarte con facilidad en la otra.

Con animaciones divertidas, coloridas y problemas fáciles de resolver, Duolingo Math transforma una de las asignaturas más temidas en casi un juego. De esta forma, puedes aprender mientras te diviertes, y ser corregido cuando te equivoques.

Duolingo Math plantea una solución a un problema muy extendido

Como ya te comentábamos más arriba, matemáticas es una de las asignaturas más temidas en cualquier parte de mundo. Sin embargo, gran parte de este temor viene de una predisposición social a esta materia, y no realmente de la dificultad que pueda ofrecer la misma.

A esto, Duolingo Math ha decidido enfrentarse. Cambiando la dinámica seria y usual de las matemáticas, nos da una mirada mucho más entretenida y animada de la materia. Por supuesto, su dificultad irá aumentando con cada nivel, comenzando con ejercicios de escuela primaria, y escalando a otros enfoques más adultos a medida que avanzas.

Claro está que encontrarás desde divisiones, hasta multiplicaciones, pasando por sumas, restas y fracciones. Los decimales, las áreas, geometría y escalas de medida también estarán distribuidas entre los diferentes niveles de Duolingo Math.

También encontraremos una sección de entrenamiento mental. Con esto, Duolingo Math espera mejorar la agilidad mental con las matemáticas, y lo hace con ejercicios ligeramente más complicados. Además, te permite aprender conocimientos bastante prácticos, como la conversión entre libras y onzas a otros sistemas de medición.

La ansiedad hacia las matemáticas

Durante el desarrollo de su app, Duolingo llevó a cabo una encuesta sobre la ansiedad a las matemáticas. De esta forma, descubrió que el 93 por ciento de los adultos en los Estados Unidos ha sufrido de esta en algún punto de su vida, en mayor o menor medida. Así, también confirma que al menos la mitad de los estudiantes de nivel secundario experimentan "mucha ansiedad hacia las matemáticas".

Hoy, puedes proceder a descargar Duolingo Math en tu dispositivo iOS o iPadOS. No obstante, de momento solo se encuentra disponible en inglés. Por supuesto, el resto de idiomas se incluirán con el pasar del tiempo, aunque todavía no sabemos cuándo. Igualmente, Duolingo Math no ha confirmado fecha de lanzamiento en dispositivos Android.