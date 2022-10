No hace falta recordar que Siri es el asistente virtual de Apple. No necesita presentaciones. Lo puedes encontrar en tu iPhone, en tu Apple Watch, en tu iPad, en tu Mac y en tu HomePod. También está en el Apple TV. Y hace cosas por ti en segundo plano, como sugerirte acciones o aplicaciones, o cuando le preguntas. Hay una gran cantidad de comandos para Siri, algunos de ellos más obvios que otros. Pero todos muy útiles para controlar tus aplicaciones, responder preguntas, programar alarmas, recibir o enviar mensajes, etc.

Te proponemos 50 cosas para que le digas a Siri. Comandos, preguntas, acciones o tareas para que Siri te sea más útil en tu día a día. Una manera cómoda y divertida de usar tus dispositivos de Apple sin que tengas que desbloquear la pantalla ni tocar un solo botón, físico o virtual. Para eso están tus órdenes o comandos de voz. ¡Oye, Siri!

Enviar mensajes con emojis

Una novedad de iOS 16 es que Siri puede añadir emojis a los mensajes de texto que quieras enviar. Es decir, que cuando le dictas algo a Siri para escribir un texto, un correo electrónico o un mensaje, además de usar palabras también es posible incluir un emoji o dos. Sin abusar.

Para hacer esto posible tendrás que indicarle a Siri el nombre del emoji. Algo que no siempre es fácil. Cuando estés dictando una frase y quieras incluir el emoji de turno, di emoji más el nombre del mismo. De ejemplos hay muchos: emoji de cara sonriente, emoji con ojos de corazón, emoji lengua, emoji con mano saludando…

Pregúntale a Siri qué puede hacer

Siri puede hacer tantas cosas que es normal que no sepas por dónde empezar. La mejor manera es con la orden o comando de Siri “Oye Siri, ¿qué puedo hacer aquí?”. Sirve para tu iPhone u otros dispositivos en general pero también para aplicaciones concretas.

Por ejemplo, con WhatsApp puedes pedirle a Siri que envíe tus mensajes, realice llamadas o lea en voz alta los mensajes de WhatsApp que tengas sin leer. Y así con muchas otras aplicaciones que tengas instaladas en tu dispositivo. Pregúntale a Siri y a ver.

Comandos para controlar tu iPhone

Hay comandos de Siri muy básicos que tal vez ya conozcas o que, por su sencillez, no hayas pensado nunca en usar. Se trata de controlar lo que hace tu iPhone y que seguramente ya hagas con los botones físicos o con los menús virtuales que ofrece iOS. Pero todo se puede sustituir con un comando de voz. Recuerda, que para pedirle algo a Siri tienes que empezar con un “Oye, Siri”.

Abrir una aplicación . Sirve para las apps de tu dispositivo y para las que instales nuevas.

. Sirve para las apps de tu dispositivo y para las que instales nuevas. Enciende o apaga . Conecta o desconecta WiFi, Bluetooth, datos móviles…

. Conecta o desconecta WiFi, Bluetooth, datos móviles… Sube o baja el volumen . Ideal para apps de audio, música o vídeo.

. Ideal para apps de audio, música o vídeo. Silencia o silencio . Apaga o para lo que sonaba en ese momento.

o . Apaga o para lo que sonaba en ese momento. Pon X en Spotify . Pídele a Siri música de un cantante, álbum, canción o lista de Spotify.

. Pídele a Siri música de un cantante, álbum, canción o lista de Spotify. Pon música de . Por defecto, Siri pone música de Apple Music. Pide cualquier cosa: listas, estilos, canciones, grupos, artistas, álbumes…

. Por defecto, Siri pone música de Apple Music. Pide cualquier cosa: listas, estilos, canciones, grupos, artistas, álbumes… Llama a X . Prueba a llamar a tus contactos. También sirve para hacer un FaceTime .

. Prueba a llamar a tus contactos. También sirve para hacer un . Envía un mensaje de X a Y. Puedes mandar mensajes de texto desde la app oficial de Apple o indicando con qué app mandarlo y a qué contacto quieres escribir.

Alarmas, recordatorios y la lista de la compra

Uno de los usos más habituales de Siri es para pedirle que nos recuerde algo a una hora concreta. O que nos despierte por la mañana. O que añada un producto a una lista de la compra para cuando vayamos al supermercado. Sea como fuere, hay varios comandos de Siri que nos ayudarán a recordar una cita, un evento o algo que dan en televisión.

Recuérdame que (haga algo) a las (hora y/o día)

(haga algo) (hora y/o día) Avísame cuando sean las (hora y/o día)

(hora y/o día) Despiértame mañana (o un día concreto) a las (hora)

(o un día concreto) (hora) ¿Hay alguna alarma activada?

Dime mis recordatorios

¿Tengo planes para el fin de semana?

Pon una cuenta atrás de (X segundos o minutos)

(X segundos o minutos) ¿Dónde he aparcado? . Funciona con Apple Maps si marcas la ubicación de tu vehículo.

. Funciona con Apple Maps si marcas la ubicación de tu vehículo. Añade X a la lista Y . Ideal para crear listas de la compra, de regalos, de libros por leer…

. Ideal para crear listas de la compra, de regalos, de libros por leer… Léeme la lista Y. Para recordar qué pusiste en esa lista sin mirarla.

Cómo llegar a los sitios

Siri puede hacer de copiloto si vas conduciendo, caminando o en transporte público. Usando la información disponible en Apple Maps y en internet, podrás llegar a tu destino, encontrar un lugar de interés y, en general, no perderte allá donde vayas.

Como ir a

Como llego a

Quiero ir a

Quiero ir a casa/trabajo . Si indicas esas direcciones como tal, Siri te guiará hasta allí

. Si indicas esas direcciones como tal, Siri te guiará hasta allí ¿Dónde estoy?

Cuánto tardo en ir a

Qué distancia hay entre X e Y

¿Dónde hay un/a X? . Farmacias, hoteles, restaurantes, bibliotecas, hospitales, tiendas…

. Farmacias, hoteles, restaurantes, bibliotecas, hospitales, tiendas… ¿Cómo voy a X en transporte público?

¿Dónde está la estación de tren/metro/bus más cercana?

El tiempo y otras preguntas de interés

Saber qué tiempo hará, el resultado de un partido de fútbol o qué año sucedió tal evento histórico puede serte de gran utilidad. También podrás conocer el significado de palabras, traducir en otros idiomas y/o hacer cálculos, convertir entre unidades de medida, etc.

¿Qué hora/día es?

¿Qué tiempo hace?

¿Lloverá mañana?

¿Va a hacer frío esta noche?

¿Qué temperatura hace?

¿Cómo ha quedado X? Sirve para cualquier equipo y deporte.

Sirve para cualquier equipo y deporte. ¿Cuándo juega X? Averigua cuándo juega tu equipo favorito.

Averigua cuándo juega tu equipo favorito. ¿Qué significa X? Define una palabra con el diccionario.

Define una palabra con el diccionario. ¿Cuántos kilómetros son 20 millas? Monedas, unidades de temperatura, velocidad, distancia, superficie, etc. Un convertidor muy completo gracias a Siri e internet.

Monedas, unidades de temperatura, velocidad, distancia, superficie, etc. Un convertidor muy completo gracias a Siri e internet. ¿Cómo se dice X en inglés? Puedes hacer consultas breves en otros idiomas.

Diviértete con Siri

Si te aburres o quieres experimentar con Siri, puedes hacerle preguntas absurdas, divertidas y/o pedirle que te cuente un cuento o un chiste. Incluso es posible que te cante si se lo preguntas varias veces. Hay muchos comandos de voz para Siri divertidos y excéntricos. Tal vez descubras alguno nuevo a base de probar cosas.

Cuéntame un cuento

Cántame una canción . Tendrás que insistir para que te haga caso.

. Tendrás que insistir para que te haga caso. Cuéntame un chiste . Tiene un buen repertorio, pero a veces se repite un poco.

. Tiene un buen repertorio, pero a veces se repite un poco. Recítame una poesía

Lanza una moneda . También sirve la orden de cara o cruz.

. También sirve la orden de cara o cruz. Dime un número del 1 al 10 .

. ¿Dónde vives?

¿Cuál es tu película favorita?

¿Te llevas bien con Alexa?

¿Qué es 42?

Siri puede responder a bromas y referencias a películas, libros, canciones… Hay muchas posibilidades. Y si no te responde lo que quieres, siempre puedes volver a probar suerte. Vamos, que Siri también es una gran conversadora en función de lo que le consultes o hagas leer.